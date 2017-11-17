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    В Петербурге такси с людьми рухнуло в Мойку. ДТП, несчастные случаи, Санкт-Петербург, такси. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге такси с людьми рухнуло в Мойку

    В Петербурге такси с людьми рухнуло в Мойку

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    В Петербурге такси с людьми рухнуло в Мойку

    В Петербурге такси с людьми рухнуло в Мойку

    В Петербурге такси с людьми рухнуло в Мойку

      Жители Северной столицы минувшей ночью около 20 минут наблюдали за такси в Мойке.

      Водитель не справился с управлением, в результате машина свалилась в реку. Утопающие при этом даже не пытались выбраться. Оказалось, что мужчины просто не умеют плавать, им оставалось качаться на воде вместе с автомобилем, пока не прибыли спасатели.

      Вытаскивали людей из ледяной Мойки в последние минуты перед тем, как такси плавно пошло ко дну. К счастью, для пострадавших все закончилось благополучно.

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