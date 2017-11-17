Американец отсидел 46 лет по ложному обвинению в изнасиловании

В США на свободу вышел мужчина, который провел в тюрьме почти полвека, будучи невиновным.

Уилберта Джонса задержали в 1971 году по обвинению в похищении и изнасиловании. Тогда ему было 19 лет. Молодого человека приговорили к пожизненному заключению, но в 2003-м его делом заинтересовались правозащитники и выяснили, что потерпевшая не была уверена в том, что на нее напал именно Джонс, и даже сообщила об этом следователям.



Этот факт обвинение от суда решило скрыть. В результате мужчину оправдали только через 46 лет после вынесения приговора. Сейчас Джонсу 65 лет. Пока неизвестно, будет ли он добиваться компенсации от властей.