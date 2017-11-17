ФСБ и Росгвардия перекрыли крупный канал переправки мигрантов-нелегалов

Сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией перекрыли канал доставки в нашу страну нелегалов.

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Оперативники обезвредили преступную группу, которая занималась переправкой незаконных иммигрантов. Силовики провели обыски в нескольких офисах и жилых помещениях и обнаружили там поддельные печати, бланки миграционных карт, а также документы иностранных граждан и компьютерные носители с базами данных.



Место и время проведения операции не уточняется, известно только, что задержаны 12 человек. Им уже предъявили обвинение по статье «Организация незаконной миграции».