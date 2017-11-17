Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    В США при пожаре в доме престарелых пострадали 20 человек. пожары, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ США при пожаре в доме престарелых пострадали 20 человек

    В США при пожаре в доме престарелых пострадали 20 человек

    комментировать
    В США при пожаре в доме престарелых пострадали 20 человек

    В США при пожаре в доме престарелых пострадали 20 человек

    В США при пожаре в доме престарелых пострадали 20 человек

      В штате Пенсильвания в результате пожара в доме престарелых пострадали более двух десятков человек.

      Трагедия произошла в 50 километрах от Филадельфии (штат Пенсильвания). Там сгорел целый комплекс, который состоял из десятков построек.

      Огонь распространялся с огромной скоростью, от домов практически ничего не осталось. Пожарные эвакуировали полторы сотни человек. Многие постояльцы отравились угарным газом.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru