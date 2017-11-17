В США при пожаре в доме престарелых пострадали 20 человек

В штате Пенсильвания в результате пожара в доме престарелых пострадали более двух десятков человек.

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США

Трагедия произошла в 50 километрах от Филадельфии (штат Пенсильвания). Там сгорел целый комплекс, который состоял из десятков построек.



Огонь распространялся с огромной скоростью, от домов практически ничего не осталось. Пожарные эвакуировали полторы сотни человек. Многие постояльцы отравились угарным газом.