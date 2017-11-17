Лавров обвинил США в «фейковой дипломатии»

Глава МИД РФ прокомментировал заявление постпреда США при ООН Никки Хейли о том, что она пыталась согласовать общий текст резолюции по расследованию химинцидентов в Сирии.
По словам Сергея Лаврова, Никки Хейли врет, делая подобные заявления. Также российский министр назвал постпреда США автором нового явления — «фейковой дипломатии».
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Наверное, мы имеем новое явление в международных отношениях, когда есть не только фейковые новости, но еще и фейковая дипломатия».
Также глава МИД РФ заявил, что США и их союзники не хотят видеть Совместный механизм ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию инцидентов химических атак в Сирии (СМР) честным, понятным и эффективным, передает «Интерфакс».
Напомним, ранее Россия наложила вето на американский проект резолюции о продлении мандата СМР в его нынешнем виде. Поспред РФ при ООН Василий Небензя назвал документ политизированным и направленным на дискредитацию роли России в процессе сирийского урегулирования, а обсуждение проекта резолюции — спектаклем.
Предложенный же Россией, Боливией и Китаем проект не набрал необходимого большинства голосов. При этом Хейли заявляла, что пыталась дозвониться до Небензи, чтобы согласовать коллективный текст резолюции по продлению совместного механизма ОЗХО-ООН, однако не смогла этого сделать.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Наверное, мы имеем новое явление в международных отношениях, когда есть не только фейковые новости, но еще и фейковая дипломатия».
Также глава МИД РФ заявил, что США и их союзники не хотят видеть Совместный механизм ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию инцидентов химических атак в Сирии (СМР) честным, понятным и эффективным, передает «Интерфакс».
Напомним, ранее Россия наложила вето на американский проект резолюции о продлении мандата СМР в его нынешнем виде. Поспред РФ при ООН Василий Небензя назвал документ политизированным и направленным на дискредитацию роли России в процессе сирийского урегулирования, а обсуждение проекта резолюции — спектаклем.
Предложенный же Россией, Боливией и Китаем проект не набрал необходимого большинства голосов. При этом Хейли заявляла, что пыталась дозвониться до Небензи, чтобы согласовать коллективный текст резолюции по продлению совместного механизма ОЗХО-ООН, однако не смогла этого сделать.
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