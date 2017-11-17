Из кишечника северокорейского дезертира достали огромного червя

Врачи из Южной Кореи изучают необычного паразита, который находился в желудке северокорейского перебежчика. Мужчину ранили во время пересечения границы.
27-сантиметрового круглого червя достали из кишечника раненного во время пересечения границы северокорейского солдата. Дезертир получил шесть огнестрельных ранений от своих сослуживцев, однако сумел пересечь демилитаризованную зону. Южнокорейские военные подобрали пострадавшего и отправили в госпиталь.
В клинике сообщили, что солдат перенес несколько операций и находится в критическом состоянии. Ситуацию осложняет еще и то, что в брюшной полости у военного нашли огромный клубок червей. Один из паразитов так поразил медиков, что решено было созвать консилиум. «Мы обнаружили паразита, каких никогда ранее не встречали у корейцев. Это осложняет ситуацию и грозит серьезными осложнениями», — заявил лечащий врач изданию Korea Biomedical Review.
Южнокорейские медики отмечают, что часто находят у «северян» паразитов в кишечнике. Возможно, этому способствует то, что овощи на фермах КНДР до сих пор удобряют человеческими фекалиями.
В клинике сообщили, что солдат перенес несколько операций и находится в критическом состоянии. Ситуацию осложняет еще и то, что в брюшной полости у военного нашли огромный клубок червей. Один из паразитов так поразил медиков, что решено было созвать консилиум. «Мы обнаружили паразита, каких никогда ранее не встречали у корейцев. Это осложняет ситуацию и грозит серьезными осложнениями», — заявил лечащий врач изданию Korea Biomedical Review.
Южнокорейские медики отмечают, что часто находят у «северян» паразитов в кишечнике. Возможно, этому способствует то, что овощи на фермах КНДР до сих пор удобряют человеческими фекалиями.
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