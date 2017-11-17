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    Песков: Путин знает о неявке Сечина в суд по делу Улюкаева

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    • Фото: РИА Новости, Сергей Гунеев
    Песков: Путин знает о неявке Сечина в суд по делу Улюкаева

    Песков: Путин знает о неявке Сечина в суд по делу Улюкаева

    Песков: Путин знает о неявке Сечина в суд по делу Улюкаева
  • Фото: РИА Новости, Сергей Гунеев

    • Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в курсе того, что Игорь Сечин уже дважды не явился в суд по делу Алексея Улюкаева.

    Пресс-секретарь президента РФ уточнил, что информация о неявке главы «Роснефти» в суд есть «во всех дайджестах».

    При этом Песков подчеркнул, что в этой ситуации «не может идти речи о личной позиции» президента.

    смотретьСечин рассказал, когда придет в суд по делу Улюкаева
    Сечин рассказал, когда придет в суд по делу Улюкаева
    Напомним, Игорь Сечин 13 и 15 ноября не явился на заседания суда по делу экс-министра экономического развития. Поэтому суд в третий раз направил главе «Роснефти» повестку, следующее заседание назначено на 22 ноября. Сам же Сечин сообщил, что поучаствует в процессе, когда удастся «согласовать необходимые графики».

    Напомним, Алексей Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября 2016 года при получении взятки в 2 млн долларов от главы «Роснефти», который согласился на оперативный эксперимент. К сумке с деньгами Сечин приложил корзину с колбасой и вином.

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