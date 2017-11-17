СК опроверг сообщения об отравлении умершей в Китае российской модели

СК опроверг сообщения об отравлении ядом
14-летней модели из Перми, умершей в Шанхае.
Подтверждений того, что несовершеннолетняя модель, умершая в Китае была отравлена ядом, нет. Об этом в пятницу сообщило следственное управление СК по Пермскому краю.
Из сообщения СУ СК по Пермскому краю: «В настоящее время в средствах массовой информации тиражируются сообщения о том, что в крови умершей в Китае несовершеннолетней девочки якобы обнаружен яд биологического происхождения. Данная информация не соответствует действительности, так как необходимые исследования еще не завершены».
Причина смерти подростка станет известна только по завершении судмедэкспертизы, сообщили «Интерфаксу» следователи.
Ранее в СМИ появилась информация, что в крови умершей модели был обнаружен яд биологического происхождения. Предполагалось, что девушка могла что-то съесть или ее могло укусить ядовитое насекомое.
14-летняя Влада Дзюба из Перми приехала в Китай, чтобы сотрудничать с местным модельным агентством. Спустя несколько дней работы на неделе моды девочка почувствовала себя плохо, ее госпитализировали в клинику, через два дня она умерла. Генеральный директор ESEE Model Management Чжэн И заявлял СМИ, что смерть модели никак не связана с работой: якобы у школьницы всегда были перерывы, ее рабочий день продолжался восемь часов, а загруженность была умеренной. Однако по другим данным, она работала по 13 часов в день без перерыва и могла умереть от истощения.
В российском генконсульстве в Шанхае заявляли, что причиной смерти девочки стал сепсис, вызвавший инфекционное поражение нервной системы.
Из сообщения СУ СК по Пермскому краю: «В настоящее время в средствах массовой информации тиражируются сообщения о том, что в крови умершей в Китае несовершеннолетней девочки якобы обнаружен яд биологического происхождения. Данная информация не соответствует действительности, так как необходимые исследования еще не завершены».
Причина смерти подростка станет известна только по завершении судмедэкспертизы, сообщили «Интерфаксу» следователи.
Ранее в СМИ появилась информация, что в крови умершей модели был обнаружен яд биологического происхождения. Предполагалось, что девушка могла что-то съесть или ее могло укусить ядовитое насекомое.
14-летняя Влада Дзюба из Перми приехала в Китай, чтобы сотрудничать с местным модельным агентством. Спустя несколько дней работы на неделе моды девочка почувствовала себя плохо, ее госпитализировали в клинику, через два дня она умерла. Генеральный директор ESEE Model Management Чжэн И заявлял СМИ, что смерть модели никак не связана с работой: якобы у школьницы всегда были перерывы, ее рабочий день продолжался восемь часов, а загруженность была умеренной. Однако по другим данным, она работала по 13 часов в день без перерыва и могла умереть от истощения.
В российском генконсульстве в Шанхае заявляли, что причиной смерти девочки стал сепсис, вызвавший инфекционное поражение нервной системы.
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