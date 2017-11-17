Фанаты вычислили убийцу 21-летнего рэпера Lil Peep

Поклонники скончавшегося рэпера Lil Peep заявили, что нашли девушку, которая продала ему поддельный «Ксанакс».
Из опубликованной переписки следует, что девушка Мэрайя признается, что продала музыканту наркотики, а также смеется над тем, что он «обдолбался». После того, как стало известно о гибели рэпера, девушка покинула чат.
Напомним, о смерти 21-летнего Густава Ара, более известного как Lil Peep, стало известно накануне. Причиной его гибели стала передозировка поддельным успокоительным препаратом «Ксанакс» и опиоидным анальгетиком фентанилом.
Смерть артиста в гастрольном автобусе на видео снял его друг. Кроме того, за день до гибели музыкант опубликовал фотографию с подписью: «Вы будете любить меня, когда я умру».
This is the girl that supposedly gave Lil Peep the fake XansОпубликовано Sadgasm 悲しい 16 ноября 2017 г.
Напомним, о смерти 21-летнего Густава Ара, более известного как Lil Peep, стало известно накануне. Причиной его гибели стала передозировка поддельным успокоительным препаратом «Ксанакс» и опиоидным анальгетиком фентанилом.
Смерть артиста в гастрольном автобусе на видео снял его друг. Кроме того, за день до гибели музыкант опубликовал фотографию с подписью: «Вы будете любить меня, когда я умру».
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