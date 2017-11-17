Белый дом рассказал о решимости Трампа наладить отношения с РФ

В Белом доме рассказали, как президент США видит дальнейшие отношения с Россией.
Президент США Дональд Трамп намерен продолжать работу по восстановлению конструктивных отношений с Россией. Об этом заявила на брифинге официальный представитель белого дома Сара Сандерс.
Сара Сандерс, официальный представитель Белого дома: «Президент неоднократно говорил, что не считает полезными бесконечные споры с Владимиром Путиным. Но он уверен, что существуют области, в которых мы можем сотрудничать с Россией».
По словам Сандерс, взаимодействие необходимо в первую очередь по Сирии, Северной Корее и «другим глобальным вопросам, с которыми имеет дело весь мир».
Сара Сандерс: «Это и есть цель президента, и он намерен продолжать разрабатывать пути, по которым мы можем сотрудничать на благо Америки».
Напомним, Трамп и Путин несколько раз пересекались на саммите АТЭС. Во второй день саммита лидеры двух стран провели переговоры «на ногах». По результатам этих встреч было подписано совместное заявление по Сирии. Президенты подтвердили намерение уничтожить запрещенную организацию ИГИЛ и призвали все страны-члены ООН увеличить гуманитарную помощь Сирии.
После встречи Трамп заявил, что хорошие отношения с Россией необходимы, а люди, которые выступают против этого — «ненавистники и глупцы».
Сара Сандерс, официальный представитель Белого дома: «Президент неоднократно говорил, что не считает полезными бесконечные споры с Владимиром Путиным. Но он уверен, что существуют области, в которых мы можем сотрудничать с Россией».
По словам Сандерс, взаимодействие необходимо в первую очередь по Сирии, Северной Корее и «другим глобальным вопросам, с которыми имеет дело весь мир».
Сара Сандерс: «Это и есть цель президента, и он намерен продолжать разрабатывать пути, по которым мы можем сотрудничать на благо Америки».
Напомним, Трамп и Путин несколько раз пересекались на саммите АТЭС. Во второй день саммита лидеры двух стран провели переговоры «на ногах». По результатам этих встреч было подписано совместное заявление по Сирии. Президенты подтвердили намерение уничтожить запрещенную организацию ИГИЛ и призвали все страны-члены ООН увеличить гуманитарную помощь Сирии.
После встречи Трамп заявил, что хорошие отношения с Россией необходимы, а люди, которые выступают против этого — «ненавистники и глупцы».
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