Прокурор застрелил судью в лесу в Башкирии

Судья Белокатайского межрайонного суда стал жертвой несчастного случая на охоте.
Трагедия произошла накануне, 16 ноября, в Мечетлинском районе Башкирии. Судья вместе с прокурором и начальником пожарного караула на «Ниве» отправился в лес на охоту. С собой у мужчин были карабины «Сайга».
Приехав на место, охотники увидели несколько сибирских косуль, которые поспешили скрыться в мелколесье. Тогда прокурор предложил свои товарищам объехать лес вокруг и ждать, пока он не выгонит косуль на них.
А через какое-то время начальник пожарного караула, управлявший автомобилем, услышал хлопок и увидел, что судья, находившийся на заднем сиденье, ранен в шею. Пострадавшего доставили в больницу, однако спасти его врачи не смогли, сообщает портал ProUfu.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти судьи, сообщили в управлении СК по Башкирии.
Приехав на место, охотники увидели несколько сибирских косуль, которые поспешили скрыться в мелколесье. Тогда прокурор предложил свои товарищам объехать лес вокруг и ждать, пока он не выгонит косуль на них.
А через какое-то время начальник пожарного караула, управлявший автомобилем, услышал хлопок и увидел, что судья, находившийся на заднем сиденье, ранен в шею. Пострадавшего доставили в больницу, однако спасти его врачи не смогли, сообщает портал ProUfu.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти судьи, сообщили в управлении СК по Башкирии.
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