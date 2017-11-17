На российских спутниках установят солнечные батареи рекордной мощности

В России налажено производство солнечных батарей рекордных размеров и мощности для новых военных и гражданских спутников связи.
Новые российские спутники связи получат солнечные батареи площадью около 112 квадратных метров и с КПД 28–30% — это рекорд для подобных устройств. Разработала их компания «„Информационные спутниковые системы“ имени Решетнева».
Производство больших солнечных панелей было начато специально для питания новых спутников связи повышенной мощности. Более мощные батареи требуются аппаратам, которые обеспечивают широкополосный доступ в Интернет, спутниковую связь и телевещание. Применение более мощных спутников имеет еще одно преимущество. Как рассказал «Известиям» независимый эксперт в области космонавтики Виталий Егоров, это позволит пользователям на Земле использовать более легкие принимающие устройства.
Виталий Егоров, эксперт в области космонавтики: «Можно будет, к примеру, облегчить переносные спутниковые терминалы, что даст возможность использовать такую связь солдатам на поле боя. Облегченные модули связи позволят эффективнее пользоваться беспилотниками за счет обмена данными через спутники».
В настоящее время на российских спутниках устанавливаются солнечные панели площадью не более 88 квадратных метров.
Производство больших солнечных панелей было начато специально для питания новых спутников связи повышенной мощности. Более мощные батареи требуются аппаратам, которые обеспечивают широкополосный доступ в Интернет, спутниковую связь и телевещание. Применение более мощных спутников имеет еще одно преимущество. Как рассказал «Известиям» независимый эксперт в области космонавтики Виталий Егоров, это позволит пользователям на Земле использовать более легкие принимающие устройства.
Виталий Егоров, эксперт в области космонавтики: «Можно будет, к примеру, облегчить переносные спутниковые терминалы, что даст возможность использовать такую связь солдатам на поле боя. Облегченные модули связи позволят эффективнее пользоваться беспилотниками за счет обмена данными через спутники».
В настоящее время на российских спутниках устанавливаются солнечные панели площадью не более 88 квадратных метров.
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