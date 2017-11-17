Магаданские зоозащитники: няня детсада убила шампурами 10 животных

В Магадане зоозащитники обратились в полицию с требованием наказать женщину, убившую около 10 своих домашних животных.
Как рассказали в магаданском отделении организации «Зооспас», дети нашли тела животных в мусорных баках. Кровавые следы привели к квартире местной жительницы, которая, как заявили зоозащитники, проткнула своих питомцев шампурами.
Зоозащитники вызвали полицию. Стражи порядка смогли попасть в квартиру и спасти кошку и собаку. Также на место вызвали психиатрическую бригаду скорой, однако от госпитализации женщина отказалась.
Также в организации «Зооспас» сообщили, что предполагаемая злоумышленница, которая работает няней в детском саду, говорила, что не знает, где находятся ее питомцы, и утверждала, что они якобы сами ушли куда-то, когда ее не было дома, передает РИА Новости.
Зоозащитники вызвали полицию. Стражи порядка смогли попасть в квартиру и спасти кошку и собаку. Также на место вызвали психиатрическую бригаду скорой, однако от госпитализации женщина отказалась.
Также в организации «Зооспас» сообщили, что предполагаемая злоумышленница, которая работает няней в детском саду, говорила, что не знает, где находятся ее питомцы, и утверждала, что они якобы сами ушли куда-то, когда ее не было дома, передает РИА Новости.
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