Синоптики назвали день прихода зимы в Москву

Первые сугробы появятся в Московском регионе в начале следующей недели.
В ночь на понедельник метеорологи прогнозируют в Москве обильные снегопады, сообщил РИА Новости специалист погодного центра «Фобос».
Евгений Тишковец, специалист погодного центра «Фобос»: «Прохождение холодной фронтальной системы спровоцирует выпадение интенсивных зарядов снега, из-за чего на земле сформируется 5-сантиметровый снежный покров».
Во вторник на следующей неделе в столице начнется метеорологическая зима, добавил синоптик.
Евгений Тишковец, специалист погодного центра «Фобос»: «Прохождение холодной фронтальной системы спровоцирует выпадение интенсивных зарядов снега, из-за чего на земле сформируется 5-сантиметровый снежный покров».
Во вторник на следующей неделе в столице начнется метеорологическая зима, добавил синоптик.
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