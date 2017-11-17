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    Синоптики назвали день прихода зимы в Москву

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    • Фото: Щербак Александр / ТАСС
    Синоптики назвали день прихода зимы в Москву

    Синоптики назвали день прихода зимы в Москву

    Синоптики назвали день прихода зимы в Москву
  • Фото: Щербак Александр / ТАСС

    • Первые сугробы появятся в Московском регионе в начале следующей недели.

    В ночь на понедельник метеорологи прогнозируют в Москве обильные снегопады, сообщил РИА Новости специалист погодного центра «Фобос».

    Евгений Тишковец, специалист погодного центра «Фобос»: «Прохождение холодной фронтальной системы спровоцирует выпадение интенсивных зарядов снега, из-за чего на земле сформируется 5-сантиметровый снежный покров».

    Во вторник на следующей неделе в столице начнется метеорологическая зима, добавил синоптик.

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