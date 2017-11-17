В Госдуме не поддержали идею Минфина сажать в тюрьму за ввоз «санкционки»

В комитете Госдумы по госстроительству и законодательству заявили, что за ввоз санкционных товаров должно быть административное наказание.
Наказание за ввоз товаров, попавших под продуктовое эмбарго, должно быть административным. Об этом «Интерфаксу» заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Павел Крашенинников, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству: «Штрафовать нужно, а сажать — какой смысл?»
Крашенинников заявил, что ответственность за ввоз «санкционки» все-таки нужно ввести. В настоящее время, отметил он, за это правонарушение наказывают, как за провоз контрафакта.
Напомним, накануне Минфин представил законопроект о введении уголовной ответственности за ввоз в страну санкционных товаров. Законопроект фактически приравнивает контрабанду «санкционки» в крупном размере к ввозу ядовитых, взрывчатых, радиоактивных веществ и оружия.
Павел Крашенинников, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству: «Штрафовать нужно, а сажать — какой смысл?»
Крашенинников заявил, что ответственность за ввоз «санкционки» все-таки нужно ввести. В настоящее время, отметил он, за это правонарушение наказывают, как за провоз контрафакта.
Напомним, накануне Минфин представил законопроект о введении уголовной ответственности за ввоз в страну санкционных товаров. Законопроект фактически приравнивает контрабанду «санкционки» в крупном размере к ввозу ядовитых, взрывчатых, радиоактивных веществ и оружия.
Комментарии