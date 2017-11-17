Русскоязычные жители Риги назвали реформу образования «лингвистическим геноцидом»

В Риге несколько тысяч человек выступили в защиту русского языка. Активисты решили напомнить местным властям, что граждане вправе самостоятельно решать, на каком языке им разговаривать. Волна недовольства среди русскоязычных жителей Латвии поднялась после высказывания главы Минобразования республики, который сообщил, что с 2020 года все общеобразовательные предметы в школах будут преподавать только на латышском.
Надписи на плакатах не оставляют никаких сомнений, что эти люди пришли к стенам Минобразования, чтобы напомнить о своих правах. Затеянная чиновниками школьная реформа, конечной целью которой является ликвидация русского среднего образования, вызвала у русскоязычных жителей Латвии гнев и непонимание. Сегодня в центре старой живописной части Риги собралась многотысячная акция протеста.
Яков Плинер, заслуженный педагог Латвии: «В моем понимании это лингвистический геноцид, переходящий в этнический, и цель его — опустить русскоговорящих на самый низ социальной лестницы».
От здания Минобразования демонстранты шествием направились к кабинету министров. Как передает корреспондент Андрей Храмцов, участники акции протеста хотят напомнить руководителям страны, что они, как и все платят налоги, у них у большинства такие же паспорта граждан Латвии, следовательно, они имеют право получить образование на том языке, который выберут сами.
В Латвии в русских школах большинство предметов (60%) уже и так преподают на латышском языке. Считается, что так его скорее выучат русские. Но местное Минобразования считает, что и этого недостаточно. Русского языка в системе образования вскоре не должно остаться вовсе. Для Евросоюза грядущие перемены объясняются исключительно заботой о детях.
Яков Плинер, заслуженный педагог Латвии: «В моем понимании это лингвистический геноцид, переходящий в этнический, и цель его — опустить русскоговорящих на самый низ социальной лестницы».
От здания Минобразования демонстранты шествием направились к кабинету министров. Как передает корреспондент Андрей Храмцов, участники акции протеста хотят напомнить руководителям страны, что они, как и все платят налоги, у них у большинства такие же паспорта граждан Латвии, следовательно, они имеют право получить образование на том языке, который выберут сами.
В Латвии в русских школах большинство предметов (60%) уже и так преподают на латышском языке. Считается, что так его скорее выучат русские. Но местное Минобразования считает, что и этого недостаточно. Русского языка в системе образования вскоре не должно остаться вовсе. Для Евросоюза грядущие перемены объясняются исключительно заботой о детях.
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