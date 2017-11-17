Международный салон шоколада приглашает на дегустации и кондитерские шоу

В Москве открылся международный салон шоколада. Экспозиции, расположенные в Центральном доме художника на Крымском Валу, заняли 5 тысяч квадратных метров.

На разные дегустации и мастер-классы приехали ведущие шоколатье. Посетителям расскажут о новых рецептах, покажут кондитерские шоу и даже дефиле в шоколадных платьях. Большую зону мероприятий отвели детям.



В этом году устроители салона представили необычную новинку — живой шоколад. Его готовят при низких температурах, что позволяет сохранить все полезные свойства. Это последний тренд шоколадного рынка, который уже оценили любители здорового образа жизни. Выставка будет работать до 19 ноября.