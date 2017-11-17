Генерал ФСО Лопырев сядет в тюрьму на 10 лет за получение взяток

Знаменский гарнизонный военный суд на выездном заседании в Сочинском гарнизонном суде приговорил к 10 годам колонии генерала Федеральной службы охраны РФ Геннадия Лопырева.
Генерал ФСО Геннадий Лопырев, который отправится в колонию на 10 лет за получение взяток, также будет обязан выплатить государству штраф в размере 150 миллионов рублей.
Такое решение вынес сегодня Знаменский гарнизонный военный суд. Адвоат Лопырева отметил, что осужденного генерала при этом не лишили ни воинского звания, ни государственных наград, передает ТАСС.
Уголовное дело против генерала Лопырева возбудили в ноябре прошлого года. Он занимал должность руководителя Службы охраны на Кавказе ФСО России и обвинялся в получении взяток от коммерческих структур за покровительство при заключении государственных контрактов.
Такое решение вынес сегодня Знаменский гарнизонный военный суд. Адвоат Лопырева отметил, что осужденного генерала при этом не лишили ни воинского звания, ни государственных наград, передает ТАСС.
Уголовное дело против генерала Лопырева возбудили в ноябре прошлого года. Он занимал должность руководителя Службы охраны на Кавказе ФСО России и обвинялся в получении взяток от коммерческих структур за покровительство при заключении государственных контрактов.
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