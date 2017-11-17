Самолетом или поездом: почему билет в плацкартный вагон дороже перелета

Федеральная антимонопольная служба сравнила стоимость билетов в плацкартных вагонах и на авиарейсы. Выяснилось, что доехать по железной дороге зачастую выходит намного дороже, чем долететь. Пока ни о каких мерах воздействия речи не идет.

ФАС снова взялась за билеты на поезда и сравнила цены плацкарта, купе и самолета. Авиацию в исследовании антимонопольщиков представляла авиакомпания «Победа». Для примера можно взять маршрут Москва — Екатеринбург. Цена билета в плацкартном вагоне составляет почти 4800 рублей, полет в уральскую столицу обойдется в 4100 рублей с багажом, а без него, то 2500 рублей, при этом времени в пути придется провести в 10 раз меньше.



Дорога из Адлера в Москву поездом в плацкарте, по данным ФАС, будет стоит те же 4800 рублей, а на самолете — не больше 3 тысяч рублей. Кроме того, Федеральная антимонопольная служба обнаружила, что даже купейные вагоны на этих направлениях дешевле плацкарта. Сотрудники ведомства отмечают, что у авиакомпаний увеличился пассажиропоток, как только они снизили цены на билеты.