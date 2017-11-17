Небензя назвал «спектаклем» обсуждение проекта резолюции Совбеза по Сирии

Сегодня Совет безопасности ООН обсудит дальнейшую судьбу специальной группы, которая расследует химические атаки в Сирии. Срок ее полномочий истекает меньше чем через сутки, но ни один проект резолюции до сих пор не принят. Накануне жаркая дискуссия по этому вопросу развернулась в
штаб-квартире ООН. Россия заблокировала американский проект резолюции, а наша версия документа не набрала необходимого числа голосов.
Россия и США представили свои проекты резолюций, продлевавшие мандат экспертам по химическому оружию в Сирии, но договориться ни по одному документу Совету безопасности ООН так и не удалось.
Первым на голосование выставили американский проект, который не устроил Россию, Китай и Боливию. По мнению наших дипломатов, в нынешнем виде комиссия, расследующая случаи применения отравляющих веществ в Сирии, сильно политизирована, зависит от западных стран и готова почти в каждом случае винить в трагедиях сирийские власти.
Как передает корреспондент НТВ Алексей Веселовский, в качестве примера российский постпред при ООН Василий Небензя вспомнил работу по расследованию применения зарина в сирийском Хан-Шейхуйне, когда эксперты даже не поехали на место атаки, использовав материалы, представленные сомнительными, по мнению России, источниками, но тем не менее сделали категорический вывод о причастности к трагедии сирийской армии. Но предложения расширить круг экспертов и обязать их выезжать на место химических атак западные страны встретили в штыки. Россию обвинили в желании сделать работу комиссии управляемой и таким образом защитить от нападок сирийские власти.
После такого не удивительно, что ни США, ни их союзники не поддержали российский проект резолюции, когда настало время за него голосовать.
Василий Небензя, постоянный представитель РФ при ООН: «Нам нужен солидный профессиональный механизм, а вам марионеточная структура, которая во всем будет обвинять Сирию. Те, кто голосовал против, несут всю полноту ответственности».
По мнению Василия Небензи, очередной спектакль под руководством Соединенных Штатов был устроен в ООН с одной и очевидной пропагандистской целью — продемонстрировать миру, что Россия в Сирии лишняя.
Василий Небензя: «Мой британский коллега сказал, а, можно сказать, даже проговорился и выдал, и я ему очень благодарен за эту откровенность, главную вещь, вокруг которой был задуман этот спектакль. Было сказано и британцем, и представителем США Хейли, что ситуация, при которой мы не пропустили заведомо непроходную резолюцию США, подтверждает, что России нет места в сирийском политическом процессе. Вот ради чего все это затевалось».
Вопреки всем обвинениям, Россия подчеркивает, что она выступает за продолжение работы по расследованию химатак в Сирии и готова продолжить консультации по продлению мандата миссии. Пока, впрочем, неизвестно, состоятся ли они. Технически у дипломатов остались почти сутки чтобы договориться. Срок полномочий комиссии истекает в ночь с пятницы на субботу, но, учитывая столь сильные разногласия, в такую возможность верится с трудом.
Первым на голосование выставили американский проект, который не устроил Россию, Китай и Боливию. По мнению наших дипломатов, в нынешнем виде комиссия, расследующая случаи применения отравляющих веществ в Сирии, сильно политизирована, зависит от западных стран и готова почти в каждом случае винить в трагедиях сирийские власти.
Как передает корреспондент НТВ Алексей Веселовский, в качестве примера российский постпред при ООН Василий Небензя вспомнил работу по расследованию применения зарина в сирийском Хан-Шейхуйне, когда эксперты даже не поехали на место атаки, использовав материалы, представленные сомнительными, по мнению России, источниками, но тем не менее сделали категорический вывод о причастности к трагедии сирийской армии. Но предложения расширить круг экспертов и обязать их выезжать на место химических атак западные страны встретили в штыки. Россию обвинили в желании сделать работу комиссии управляемой и таким образом защитить от нападок сирийские власти.
После такого не удивительно, что ни США, ни их союзники не поддержали российский проект резолюции, когда настало время за него голосовать.
Василий Небензя, постоянный представитель РФ при ООН: «Нам нужен солидный профессиональный механизм, а вам марионеточная структура, которая во всем будет обвинять Сирию. Те, кто голосовал против, несут всю полноту ответственности».
По мнению Василия Небензи, очередной спектакль под руководством Соединенных Штатов был устроен в ООН с одной и очевидной пропагандистской целью — продемонстрировать миру, что Россия в Сирии лишняя.
Василий Небензя: «Мой британский коллега сказал, а, можно сказать, даже проговорился и выдал, и я ему очень благодарен за эту откровенность, главную вещь, вокруг которой был задуман этот спектакль. Было сказано и британцем, и представителем США Хейли, что ситуация, при которой мы не пропустили заведомо непроходную резолюцию США, подтверждает, что России нет места в сирийском политическом процессе. Вот ради чего все это затевалось».
Вопреки всем обвинениям, Россия подчеркивает, что она выступает за продолжение работы по расследованию химатак в Сирии и готова продолжить консультации по продлению мандата миссии. Пока, впрочем, неизвестно, состоятся ли они. Технически у дипломатов остались почти сутки чтобы договориться. Срок полномочий комиссии истекает в ночь с пятницы на субботу, но, учитывая столь сильные разногласия, в такую возможность верится с трудом.
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