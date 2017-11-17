В пригороде Дамаска заработала местная пекарня

Сирийцы делают все возможное, чтобы вернуть мирную жизнь в освобожденные города. В зоне деэскалации в Восточной Гуте уже заработала хлебопекарня.

Раньше местным жителям даже за привозным хлебом приходилось пробираться под обстрелами боевиков, люди боялись выходить на улицы. Ситуация наладилась, когда в районе появилась российская военная полиция.



Местный житель: «В моей семье 7 человек. Раньше хлеб сюда привозили, он был не такой вкусный. Теперь за небольшие деньги можно купить килограмм свежих лепешек. Этого нам хватит на 3 дня».



Муку для пекарни привезли специалисты российского центра по примирению враждующих сторон. Они также доставили гуманитарную помощь в одну из местных школ. В районе работают и наши военные врачи.