Возвращение Мухтара
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Возвращение Мухтара
    В пригороде Дамаска заработала местная пекарня. гуманитарная помощь, Сирия, продукты, еда, войны и вооруженные конфликты, хлеб, армия и флот РФ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ пригороде Дамаска заработала местная пекарня

    В пригороде Дамаска заработала местная пекарня

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    В пригороде Дамаска заработала местная пекарня

    В пригороде Дамаска заработала местная пекарня

    В пригороде Дамаска заработала местная пекарня

      Сирийцы делают все возможное, чтобы вернуть мирную жизнь в освобожденные города. В зоне деэскалации в Восточной Гуте уже заработала хлебопекарня.

      Раньше местным жителям даже за привозным хлебом приходилось пробираться под обстрелами боевиков, люди боялись выходить на улицы. Ситуация наладилась, когда в районе появилась российская военная полиция.

      Местный житель: «В моей семье 7 человек. Раньше хлеб сюда привозили, он был не такой вкусный. Теперь за небольшие деньги можно купить килограмм свежих лепешек. Этого нам хватит на 3 дня».

      Муку для пекарни привезли специалисты российского центра по примирению враждующих сторон. Они также доставили гуманитарную помощь в одну из местных школ. В районе работают и наши военные врачи.

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