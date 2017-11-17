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    Наказание за ввоз санкционных товаров не коснется физических лиц. еда, продукты, санкции, торговля. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНаказание за ввоз санкционных товаров не коснется физических лиц

    Наказание за ввоз санкционных товаров не коснется физических лиц

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    Наказание за ввоз санкционных товаров не коснется физических лиц

    Наказание за ввоз санкционных товаров не коснется физических лиц

      В Минфине разъяснили законопроект об уголовной ответственности за ввоз санкционной продукции.

      В ведомстве развеяли опасения большинства россиян и уточнили, что поправки не коснутся физических лиц. Накануне Минфин предложил изменить статью о контрабанде. Наказывать лишением свободы минимум на 3 года и штрафом до 1 миллиона рублей теперь хотят не только за незаконный ввоз ядовитых или взрывчатых веществ, оружия или ценных животных, но и еще и за поставки санкционнных товаров.

      Если же подобные деяния совершены организованной группой, то это преступление будет караться 7–12 годами тюрьмы. Речь идет о ввозе товаров на сумму более 1 миллиона рублей.

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