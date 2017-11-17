Возвращение Мухтара
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Возвращение Мухтара

    В Москве 10 человек напали на покупателя биткоинов и похитили 15 млн

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    В Москве 10 человек напали на покупателя биткоинов и похитили 15 млн

    В Москве 10 человек напали на покупателя биткоинов и похитили 15 млн

    Более 15 млн рублей похитили неизвестные у москвича, который пытался обменять их на биткоины в одном из офисов в центре столицы.

    Нападение произошло в центре Москвы, в офисе в Малом Черкасском переулке. Мужчина вместе со своим биржевым брокером пришел на сделку по покупке криптовалюты.

    По данным полиции, во время встречи один из участников кому-то позвонил, и в офис ворвались около 8 человек — по описанию крепкого телосложения. «Под угрозой физического насилия, пояснив, что мужчина, с которым они встретились, — мошенник, увели его и забрали деньги, после чего скрылись», — рассказали ТАСС в пресс-службе ГУМВД по Москве.

    У пострадавшего похитили 15 миллионов рублей.

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