Из разбившегося под Хабаровском L-410 достали черные ящики

Следователи нашли и извлекли бортовые самописцы с пассажирского самолета
L-410, который разбился у села Нелькан в Хабаровском крае.
Черные ящики извлечены, они в хорошем состоянии и отправятся на расшифровку в Москву, сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора Хабаровского края.
Ранее сообщалось, что комиссия МАК накануне должна была приступить к работам на месте катастрофы.
Напомним, L-410, следовавший по маршруту Хабаровск — Нелькан, 15 ноября разбился при заходе на посадку. В катастрофе погибли шесть человек — пассажиры и члены экипажа, выжил один ребенок — трехлетняя девочка. Возбуждено уголовное дело. Завтра в Хабаровске пройдут похороны.
Ранее сообщалось, что комиссия МАК накануне должна была приступить к работам на месте катастрофы.
Напомним, L-410, следовавший по маршруту Хабаровск — Нелькан, 15 ноября разбился при заходе на посадку. В катастрофе погибли шесть человек — пассажиры и члены экипажа, выжил один ребенок — трехлетняя девочка. Возбуждено уголовное дело. Завтра в Хабаровске пройдут похороны.
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