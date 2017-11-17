Столичный «Регионфинансбанк» лишился лицензии

ЦБ отобрал лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка «Региональные финансы» («Регионфинансбанк»).
Как сообщается на сайте ЦБ, деятельность «Регионфинансбанка» была ориентирована на проведение так называемых теневых валютно-обменных операций, которые не попадали в бухгалтерский учет и отчетность, представляемую в Банк России. При этом такая работа шла в кредитной организации, несмотря на запрет регулятора.
Участником системы страхования вкладов «Регионфинансбанк» не является. Это учреждение, как показала отчетность, на 1 ноября по величине активов занимало 480-е место в банковской системе страны.
Участником системы страхования вкладов «Регионфинансбанк» не является. Это учреждение, как показала отчетность, на 1 ноября по величине активов занимало 480-е место в банковской системе страны.
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