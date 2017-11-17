Возвращение Мухтара
ТВ-Эфир
Возвращение Мухтара

    Столичный «Регионфинансбанк» лишился лицензии

    комментировать

    Столичный «Регионфинансбанк» лишился лицензии

    Столичный «Регионфинансбанк» лишился лицензии

    ЦБ отобрал лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка «Региональные финансы» («Регионфинансбанк»).

    Как сообщается на сайте ЦБ, деятельность «Регионфинансбанка» была ориентирована на проведение так называемых теневых валютно-обменных операций, которые не попадали в бухгалтерский учет и отчетность, представляемую в Банк России. При этом такая работа шла в кредитной организации, несмотря на запрет регулятора.

    Участником системы страхования вкладов «Регионфинансбанк» не является. Это учреждение, как показала отчетность, на 1 ноября по величине активов занимало 480-е место в банковской системе страны.

    Новости по теме

    Отзыв лицензий у банков

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru