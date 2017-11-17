Творческий юбилей балетмейстера Виноградова Петербург отметил гала-концертом

Знаменитый балетмейстер Олег Виноградов отмечает 60-летие творческой деятельности. По этому случаю в Северной столице прошел большой праздничный концерт, на котором выступили звезды балета из разных стран.

Исполнители представили на сцене фрагменты из классических и современных партий. Перед началом концерта маэстро пообщался с журналистами и поделился секретом своего успеха.



Олег Виноградов, балетмейстер: «Только вера в мою религию. А моя религия — балет. Только в этом всегда и шел, вперед и выше!»



Олег Виноградов — народный артист СССР, обладатель Государственной премии России и множества международных наград. Больше 20 лет он был главным балетмейстером Мариинского театра, а сейчас активно занимается преподавательской деятельностью.