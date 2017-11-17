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    Творческий юбилей балетмейстера Виноградова Петербург отметил гала-концертом. Санкт-Петербург, балет, искусство, театр, юбилеи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТворческий юбилей балетмейстера Виноградова Петербург отметил гала-концертом

    Творческий юбилей балетмейстера Виноградова Петербург отметил гала-концертом

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    Творческий юбилей балетмейстера Виноградова Петербург отметил <nobr>гала-концертом</nobr>

    Творческий юбилей балетмейстера Виноградова Петербург отметил гала-концертом

    Творческий юбилей балетмейстера Виноградова Петербург отметил <nobr>гала-концертом</nobr>

      Знаменитый балетмейстер Олег Виноградов отмечает 60-летие творческой деятельности. По этому случаю в Северной столице прошел большой праздничный концерт, на котором выступили звезды балета из разных стран.

      Исполнители представили на сцене фрагменты из классических и современных партий. Перед началом концерта маэстро пообщался с журналистами и поделился секретом своего успеха.

      Олег Виноградов, балетмейстер: «Только вера в мою религию. А моя религия — балет. Только в этом всегда и шел, вперед и выше!»

      Олег Виноградов — народный артист СССР, обладатель Государственной премии России и множества международных наград. Больше 20 лет он был главным балетмейстером Мариинского театра, а сейчас активно занимается преподавательской деятельностью.

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