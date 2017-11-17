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    В Забайкалье предотвратили вывоз контрабандной партии нефрита

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    В Забайкалье предотвратили вывоз контрабандной партии нефрита

    В Забайкалье предотвратили вывоз контрабандной партии нефрита

    Таможенники задержали партию полудрагоценных камней, которую злоумышленники пытались по железной дороге незаконно переправить в Китай.

    Сообщение пресс-службы Сибирского таможенного управления: «Злоумышленники спрятали минералы бело-серого, коричневого и зеленого цветов в полостях хребтовых балок двух вагонов. На камни нанесена маркировка в виде иероглифов и цифр. Общий вес обнаруженных минералов 16,4 килограмма».

    Таможенники сообщили, что поезд, в котором находился незаконный груз, вес лесоматериалы из России в Китай. Минералы изъяты и отправлены на экспертизу.

    Это уже второй подобный случай в течение месяца. Ранее в ноябре таможенники перехватили партию контрабандного нефрита весом более 28 килограммов. Нефрит относится к полудрагоценным минералам, которые из России можно вывозить только по лицензии, напоминает ТАСС.

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