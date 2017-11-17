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    Погибших при крушении L-410 летчиков похоронят на центральном кладбище Хабаровска

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    Погибших при крушении <nobr>L-410</nobr> летчиков похоронят на центральном кладбище Хабаровска

    Погибших при крушении L-410 летчиков похоронят на центральном кладбище Хабаровска

    Погибших при крушении <nobr>L-410</nobr> летчиков похоронят на центральном кладбище Хабаровска

    Похороны пилотов, разбившихся в самолете L-410 в окрестностях села Нелькан, состоятся в субботу, 18 ноября.

    Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края, траурная церемония состоятся на центральном кладбище Хабаровска. Точное время пока не называется. Ранее в краевом правительстве сообщали, что экипаж планируют похоронить на следующей неделе. Региональные власти взяли на себя все расходы по организации похорон. Тела пилотов в Хабаровск уже доставили. Средства на выплаты семьям погибших правительство Хабаровского края уже перечислило.

    Анатолий Литвинчук, заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам ТЭК и ЖКХ: «Деньги направлены в органы местного самоуправления, они уже на их счетах. По мере поступления заявлений от родственников погибших и предоставления справок о смерти будут выплачиваться средства».

    смотретьТрехлетнюю Жасмину при падении самолета спас ремень безопасности
    Трехлетнюю Жасмину при падении самолета спас ремень безопасности
    Семьи погибших получат по 1 миллиону рублей, родителям пострадавшей девочки выплатят 400 тысяч рублей. Трехлетняя Жасмина — единственная, кому удалось выжить в этой страшной трагедии.

    Самолет L-410, следовавший по маршруту Хабаровск — Нелькан, 15 ноября разбился при заходе на посадку. Жертвами крушения стали 6 человек. Погибли пассажиры и члены экипажа.

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