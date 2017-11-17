Три семьи борются за право опекать доведенного до истощения 11-летнего Валеру

История
11-летнего Валеры Кондаурова из Магадана, у которого врачи обнаружили сильное истощение, близится к развязке. Широкую огласку дело получило летом этого года, когда приемные родители привезли ребенка в больницу. Врачи, увидев крайне изможденного мальчика, обратились к следователям, а затем его фотографии появились в прессе. Так о происходящем с Валерой узнали его биологические родители.
Биологические родители Валеры Кондаурова одновременно попали в тюрьму вскоре после его рождения. С ними мальчик прожил всего несколько месяцев, после чего оказался в детском доме, а затем в приемной семье. Наталья Кондаурова, родная мама мальчика, не понимает, почему органы опеки лишили ее родительских прав, ведь мальчика могла все это время воспитывать бабушка.
Наталья Кондаурова, мама Валеры: «Я считаю, что это незаконно. Я находилась в местах лишения свободы. За 6 дней до трехлетия ребенка меня лишили просто родительских прав без какого-либо основания. Я не могла оттуда воспитанием сына заниматься, это абсурд, абсурд вообще!»
О том, что Валеру в приемной семье якобы морят голодом, его настоящие родители узнали от следователей. В свои 11 лет мальчик весил всего 11 килограммов. Московские медики, которые уже не в первый раз обследовали Валеру, заподозрили неладное и обратились в СКР. Фотографии ребенка появились в прессе. В результате приемную мать задержали, сейчас она находится в столичном следственном изоляторе.
Валера несколько месяцев провел в клинике. Временным опекуном назначили психолога медицинского центра, где все это время находился мальчик. У женщины уже есть 8 усыновленных детей. Она говорит, что Валера успел к ней привязаться. Все это время приемный отец пытается вернуть ребенка в семью. Он уверен, что его жена невиновна. В 2 года мальчику поставили диагноз «целиакия» (непереносимость большинства продуктов питания). Строгую диету ему прописали врачи. На руках у Андрея есть документы, подтверждающие выводы ведущих столичных специалистов.
Андрей Коротков, приемный отец Валеры: «Конечно, не хватало ему. Это любой взрослый даже видит, что не хватает. При общей норме 2200–2500. Это на 30% человек съедает меньше. Мы его убеждали, потому что это ему надо, потому что это его жизнь, у него все это прописано. Получается, что ошибка врачей привела к тому, что мою жену обвинили черт-те в чем».
Разбираться в том, кто прав, а кто виноват, биологические отец и мать мальчика собираются в суде. Они готовят иск к органам опеки с требованием восстановить их в родительских правах. Там и решится, с кем в итоге останется Валера. Как выяснил корреспондент Андрей Михайлов, у мальчика есть еще время подумать, в которой из трех семей он хотел бы жить. Его мнение суд обязан учитывать.
Наталья Кондаурова, мама Валеры: «Я считаю, что это незаконно. Я находилась в местах лишения свободы. За 6 дней до трехлетия ребенка меня лишили просто родительских прав без какого-либо основания. Я не могла оттуда воспитанием сына заниматься, это абсурд, абсурд вообще!»
О том, что Валеру в приемной семье якобы морят голодом, его настоящие родители узнали от следователей. В свои 11 лет мальчик весил всего 11 килограммов. Московские медики, которые уже не в первый раз обследовали Валеру, заподозрили неладное и обратились в СКР. Фотографии ребенка появились в прессе. В результате приемную мать задержали, сейчас она находится в столичном следственном изоляторе.
Валера несколько месяцев провел в клинике. Временным опекуном назначили психолога медицинского центра, где все это время находился мальчик. У женщины уже есть 8 усыновленных детей. Она говорит, что Валера успел к ней привязаться. Все это время приемный отец пытается вернуть ребенка в семью. Он уверен, что его жена невиновна. В 2 года мальчику поставили диагноз «целиакия» (непереносимость большинства продуктов питания). Строгую диету ему прописали врачи. На руках у Андрея есть документы, подтверждающие выводы ведущих столичных специалистов.
Андрей Коротков, приемный отец Валеры: «Конечно, не хватало ему. Это любой взрослый даже видит, что не хватает. При общей норме 2200–2500. Это на 30% человек съедает меньше. Мы его убеждали, потому что это ему надо, потому что это его жизнь, у него все это прописано. Получается, что ошибка врачей привела к тому, что мою жену обвинили черт-те в чем».
Разбираться в том, кто прав, а кто виноват, биологические отец и мать мальчика собираются в суде. Они готовят иск к органам опеки с требованием восстановить их в родительских правах. Там и решится, с кем в итоге останется Валера. Как выяснил корреспондент Андрей Михайлов, у мальчика есть еще время подумать, в которой из трех семей он хотел бы жить. Его мнение суд обязан учитывать.
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