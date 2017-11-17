Деловое утро НТВ
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Деловое утро НТВ

    В США ликвидируют последствия масштабной утечки нефти

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    • Фото: @TransCanada / twitter.com
    В США ликвидируют последствия масштабной утечки нефти

    В США ликвидируют последствия масштабной утечки нефти

    В США ликвидируют последствия масштабной утечки нефти
  • Фото: @TransCanada / twitter.com

    • Из-за аварии на канадском трубопроводе на территории США вытекло около 795 тысяч литров нефти.

    Как сообщают канадские СМИ, около 795 тысяч литров нефти вытекло на территории США в результате аварии на трубопроводе Keystone, принадлежащем канадской компании TransCanada.

    По этому нефтепроводу идут поставки из канадской провинции Альберты и с побережья Мексиканского залива на нефтеперерабатывающие заводы в американские штаты Небраску, Техас, Оклахому и Иллинойс.

    Авария произошла в четверг в округе Маршалл американского штата Южная Дакота. Подробности происшествия не разглашаются. Сообщается только, что участок нефтепровода перекрыт «до полного устранения последствий аварии».

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