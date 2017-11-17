В США ликвидируют последствия масштабной утечки нефти

Из-за аварии на канадском трубопроводе на территории США вытекло около 795 тысяч литров нефти.
Как сообщают канадские СМИ, около 795 тысяч литров нефти вытекло на территории США в результате аварии на трубопроводе Keystone, принадлежащем канадской компании TransCanada.
По этому нефтепроводу идут поставки из канадской провинции Альберты и с побережья Мексиканского залива на нефтеперерабатывающие заводы в американские штаты Небраску, Техас, Оклахому и Иллинойс.
Авария произошла в четверг в округе Маршалл американского штата Южная Дакота. Подробности происшествия не разглашаются. Сообщается только, что участок нефтепровода перекрыт «до полного устранения последствий аварии».
По этому нефтепроводу идут поставки из канадской провинции Альберты и с побережья Мексиканского залива на нефтеперерабатывающие заводы в американские штаты Небраску, Техас, Оклахому и Иллинойс.
Авария произошла в четверг в округе Маршалл американского штата Южная Дакота. Подробности происшествия не разглашаются. Сообщается только, что участок нефтепровода перекрыт «до полного устранения последствий аварии».
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