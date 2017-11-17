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    Рассекречены документы о помощи Польше со стороны СССР в годы Второй мировой. Вторая мировая война, Минобороны РФ, Польша, СССР, история. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРассекречены документы о помощи Польше со стороны СССР в годы Второй мировой

    Рассекречены документы о помощи Польше со стороны СССР в годы Второй мировой

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    Рассекречены документы о помощи Польше со стороны СССР в годы Второй мировой

    Рассекречены документы о помощи Польше со стороны СССР в годы Второй мировой

    Рассекречены документы о помощи Польше со стороны СССР в годы Второй мировой

      Минобороны России опубликовало уникальные исторические документы из фондов своего центрального архива, которые рассказывают об оказании Советским Союзом материальной помощи Польше в годы Второй мировой войны.

      Этот шаг сделан в рамках мультимедийного проекта «Память против забвения», который призван противодействовать попыткам фальсификации исторических фактов. В документах приводятся сведения о снабжении населения освобожденных Красной армией польских городов продовольствием, медикаментами, транспортом, топливом и сырьем для промышленных предприятий. Поставки делались как из запасов страны, так и армейских ресурсов.

      Также в рассекреченных документах приведены данные о восстановлении частями Красной армии польских железных дорог и мостов, разрушенных немецкими оккупантами. Есть данные и о беспрецедентном объеме переданных Польше денежных средств. Эти публикации раскрывают, какой ценой досталась Победа. В Польше в последние годы активно борются с советским наследием. В стране 21 октября вступил в силу закон о декоммунизации, который предполагает снос памятников Красной армии.

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