Деловое утро НТВ
ТВ-Эфир
Деловое утро НТВ
    В Париже массовая акция против трудовой реформы обернулась уличными погромами. Париж, Франция, беспорядки, демонстрации. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Париже массовая акция против трудовой реформы обернулась уличными погромами

    В Париже массовая акция против трудовой реформы обернулась уличными погромами

    комментировать
    В Париже массовая акция против трудовой реформы обернулась уличными погромами

    В Париже массовая акция против трудовой реформы обернулась уличными погромами

    В Париже массовая акция против трудовой реформы обернулась уличными погромами

      Во Франции около 80 тысяч человек вышли на манифестации против реформ правительства в социально-трудовой сфере.

      Согласно данным полиции, только в Париже в акции приняли участие 8 тысяч человек, однако профсоюзы утверждают, что манифестантов насчитывалось 40 тысяч. В столице к участникам митинга присоединились группировки левых экстремистов, которые принялись громить витрины магазинов и отделений банков.

      Протестные акции также прошли в Марселе, Страсбурге, Лионе и ряде других городов. Инициаторами уличных мероприятий стали крупнейшие профсоюзы «Всеобщая конфедерация труда» и «Рабочая сила». Там заявили, что намерены и в дальнейшем продолжить устраивать протесты против реформы трудового законодательства и пенсионной системы.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru