В Париже массовая акция против трудовой реформы обернулась уличными погромами

Во Франции около 80 тысяч человек вышли на манифестации против реформ правительства в социально-трудовой сфере.

400 беспорядки

демонстрации

Париж

Франция

Согласно данным полиции, только в Париже в акции приняли участие 8 тысяч человек, однако профсоюзы утверждают, что манифестантов насчитывалось 40 тысяч. В столице к участникам митинга присоединились группировки левых экстремистов, которые принялись громить витрины магазинов и отделений банков.



Протестные акции также прошли в Марселе, Страсбурге, Лионе и ряде других городов. Инициаторами уличных мероприятий стали крупнейшие профсоюзы «Всеобщая конфедерация труда» и «Рабочая сила». Там заявили, что намерены и в дальнейшем продолжить устраивать протесты против реформы трудового законодательства и пенсионной системы.