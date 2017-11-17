Почему в России так сложно взыскать компенсацию морального ущерба: расследование НТВ

Что нужно делать, чтобы получить компенсацию, если вас облили горячим кофе в кафе или заразили инфекцией на опасном производстве? И правда ли, что российские суды
наконец-то увеличили размеры выплат россиянам по искам о взыскании морального ущерба?
Громкое дело о подмене детей в челябинском роддоме выходит на новый виток. После того, как две взрослые тридцатилетние женщины узнали, что воспитывались в неродных семьях из-за того, что в роддоме перепутали метрики, одна из женщин подала в суд иск, с требованием компенсации морального ущерба. Но назначенная судом сумма в размере 1 млн рублей женщину не устроила: она требует в 10 раз больше. Возникает вопрос: почему в России суммы возмещения морального вреда в разы отличаются от многих других стран? И когда размер выплат дойдет до мирового уровня, разбирался корреспондент НТВ Андрей Гордеев.
Сюжет с подменой ребенка она всегда считала слишком невероятным, чтоб в него верить. Вот Катя, которую Зоя Туганова 30 лет считала родной дочерью. А вот ее биологическая дочь — Люция. Русская девочка, оказавшаяся в башкирской семье, стала причиной травли односельчан и навязчивых подозрений отца. В результате ревнивый мужчина убил соседа, считая, что ребенок его. Мать после этого начала пить, и Люция оказалсь в детдоме. В суде назначили цену ошибки: 1 миллион рублей. Но Зоя Туганова считает, что их страдания стоят дороже.
Подмену детей, конечно, можно обнаружить не сразу. Перепутать взрослых сложнее, но такое тоже случается. И как оценить шок родственников, которые на похоронах выяснили, что покойница в гробу чужая?
В морге вину переложи на ритуальную контору, похоронные агенты валили все на санитаров. Ритуальщикам в итоге пришлось раскошелиться на 400 тысяч рублей. Компенсация по российским меркам неплохая, но до мировых стандартов совсем не дотягивает.
Такие похожие истории, но какая же разная у них цена. Попробуем сравнить компенсации в долларах по сходным искам. Женщина поскользнулась на мокром полу в ресторане, получила травму: в Бостоне удалось отсудить 700 тысяч, в Казани — 16 долларов. За неточную рекламу с ответчика в Ванкувере удалось потребовать через суд 1,5 млн долларов, в Челябинске — всего 300.
На трехлетнюю дочь Александра Карелова в ресторане быстрого питания кассир опрокинул стаканчик горячего кофе.
Александр Карелов, отец пострадавшей девочки: «На нашу претензию пришел ответ: „Извините, что вы остались неудовлетворены посещением нашего ресторана“. То есть, как будто на ногу наступили или сдачу всю отдали».
Он требовал пять миллионов, а в итоге ресторан выплатил 320 тысяч рублей. Но гораздо чаще российские суды назначают компенсации, которые иначе как смехотворными не назовешь.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Сюжет с подменой ребенка она всегда считала слишком невероятным, чтоб в него верить. Вот Катя, которую Зоя Туганова 30 лет считала родной дочерью. А вот ее биологическая дочь — Люция. Русская девочка, оказавшаяся в башкирской семье, стала причиной травли односельчан и навязчивых подозрений отца. В результате ревнивый мужчина убил соседа, считая, что ребенок его. Мать после этого начала пить, и Люция оказалсь в детдоме. В суде назначили цену ошибки: 1 миллион рублей. Но Зоя Туганова считает, что их страдания стоят дороже.
Подмену детей, конечно, можно обнаружить не сразу. Перепутать взрослых сложнее, но такое тоже случается. И как оценить шок родственников, которые на похоронах выяснили, что покойница в гробу чужая?
В морге вину переложи на ритуальную контору, похоронные агенты валили все на санитаров. Ритуальщикам в итоге пришлось раскошелиться на 400 тысяч рублей. Компенсация по российским меркам неплохая, но до мировых стандартов совсем не дотягивает.
Такие похожие истории, но какая же разная у них цена. Попробуем сравнить компенсации в долларах по сходным искам. Женщина поскользнулась на мокром полу в ресторане, получила травму: в Бостоне удалось отсудить 700 тысяч, в Казани — 16 долларов. За неточную рекламу с ответчика в Ванкувере удалось потребовать через суд 1,5 млн долларов, в Челябинске — всего 300.
На трехлетнюю дочь Александра Карелова в ресторане быстрого питания кассир опрокинул стаканчик горячего кофе.
Александр Карелов, отец пострадавшей девочки: «На нашу претензию пришел ответ: „Извините, что вы остались неудовлетворены посещением нашего ресторана“. То есть, как будто на ногу наступили или сдачу всю отдали».
Он требовал пять миллионов, а в итоге ресторан выплатил 320 тысяч рублей. Но гораздо чаще российские суды назначают компенсации, которые иначе как смехотворными не назовешь.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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