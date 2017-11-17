Журналисты НТВ вспомнили скандалы, связанные с именем миллиардера Рыболовлева

Как картина «Спаситель мира» увеличила счёт российского миллиардера Рыболовлева? И на каких скандалах олигарх сколотил свое состояние?
Уже давно к торгам аукционного дома Christie’s не было приковано столько внимания. За рекордную сумму 450 миллионов долларов ушел с молотка подлинник Леонардо да Винчи «Спаситель мира». Продавец — российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев, который купил эту картину 4 года назад за 127,5 млн долларов.
Стартовая цена картины на аукционе уже была немаленькой: 100 миллионов долларов, но итоговая сумма превзошла даже самые смелые ожидания экспертов. С учетом налогов вышло 450 миллионов долларов. Как передает корреспондент НТВ Алексей Веселовский, до сих пор в мире ни за одно полотно не выкладывали такую сумму. Предыдущим рекордсменом была картина Пабло Пикассо «Алжирские женщины», проданная с аукциона в 2015 году за 180 миллионов долларов. Но в случае с полотном «Спаситель мира» эксперты долго сомневались в том, что это подлинный Леонардо.
Картина да Винчи — это единственное полотно великого мастера, которое до сих пор находилось в частной коллекции. Владельцем шедевра был российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев. А ведь когда-то эту картину с тогда еще неустановленным авторством уже продавали на аукционе Sotheby’s всего за 45 фунтов. Дело в том, что тогда все в мире были уверены, что это работа не Леонардо да Винчи, а одного из его учеников. В XVI-XVII веках картину дорисовали, предположительно потому, что тогда сочли образ Христа слишком уж женственным. Потребовались долгие годы реставрации и экспертиз, чтобы полотно приобрело первоначальный вид.
«Спаситель мира» Леонардо да Винчи далеко не единственный шедевр из коллекции Дмитрия Рыболовлева, который занимает 15-ю строчку в списке Forbes, оценивающем состояние россиянина суммой 8 млрд долларов. С коллекцией произведений искусства российского олигарха, стоимостью 2 млрд долларов, во всем мире могут соперничать единицы. В собрании подлинники Гогена, Пикассо, Моне, Модильяни, скульптуры Родена.
Недавно Рыболовлев попал в центр громкого скандала со спекуляцией шедеврами искусства, который стоил должности министру юстиции Монако, а сам бизнесмен едва не лишился принадлежащего ему местного футбольного клуба.
Кроме искусства и футбола еще одной страстью Рыболовлева является дорогая недвижимость. Например, он приобрел особняк Уилла Смита на Гавайях и остров Аристотеля Онассиса за 100 миллионов долларов.
А ведь десять лет назад он был как никогда «близок к провалу», в прямом и переносном смысле. Обвал грунта в Березниках Пермского края, где находились шахты принадлежащего Рыболовлеву «Уралкалия», вызвал резкую критику не только местных жителей и экологов, но и тогдашнего главы МЧС Шойгу, который требовал проверить миллиарды Рыболовлева в заграничных банках. Началось расследование. А олигарх продал свою часть компании и покинул Россию.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Стартовая цена картины на аукционе уже была немаленькой: 100 миллионов долларов, но итоговая сумма превзошла даже самые смелые ожидания экспертов. С учетом налогов вышло 450 миллионов долларов. Как передает корреспондент НТВ Алексей Веселовский, до сих пор в мире ни за одно полотно не выкладывали такую сумму. Предыдущим рекордсменом была картина Пабло Пикассо «Алжирские женщины», проданная с аукциона в 2015 году за 180 миллионов долларов. Но в случае с полотном «Спаситель мира» эксперты долго сомневались в том, что это подлинный Леонардо.
Картина да Винчи — это единственное полотно великого мастера, которое до сих пор находилось в частной коллекции. Владельцем шедевра был российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев. А ведь когда-то эту картину с тогда еще неустановленным авторством уже продавали на аукционе Sotheby’s всего за 45 фунтов. Дело в том, что тогда все в мире были уверены, что это работа не Леонардо да Винчи, а одного из его учеников. В XVI-XVII веках картину дорисовали, предположительно потому, что тогда сочли образ Христа слишком уж женственным. Потребовались долгие годы реставрации и экспертиз, чтобы полотно приобрело первоначальный вид.
«Спаситель мира» Леонардо да Винчи далеко не единственный шедевр из коллекции Дмитрия Рыболовлева, который занимает 15-ю строчку в списке Forbes, оценивающем состояние россиянина суммой 8 млрд долларов. С коллекцией произведений искусства российского олигарха, стоимостью 2 млрд долларов, во всем мире могут соперничать единицы. В собрании подлинники Гогена, Пикассо, Моне, Модильяни, скульптуры Родена.
Недавно Рыболовлев попал в центр громкого скандала со спекуляцией шедеврами искусства, который стоил должности министру юстиции Монако, а сам бизнесмен едва не лишился принадлежащего ему местного футбольного клуба.
Кроме искусства и футбола еще одной страстью Рыболовлева является дорогая недвижимость. Например, он приобрел особняк Уилла Смита на Гавайях и остров Аристотеля Онассиса за 100 миллионов долларов.
А ведь десять лет назад он был как никогда «близок к провалу», в прямом и переносном смысле. Обвал грунта в Березниках Пермского края, где находились шахты принадлежащего Рыболовлеву «Уралкалия», вызвал резкую критику не только местных жителей и экологов, но и тогдашнего главы МЧС Шойгу, который требовал проверить миллиарды Рыболовлева в заграничных банках. Началось расследование. А олигарх продал свою часть компании и покинул Россию.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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