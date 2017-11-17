Тысячи жителей Латвии вышли на улицы, протестуя против запрета русского языка в школах

Почему новый закон об образовании в Латвии называют геноцидом русского языка? И что грозит вышедшим на улицы тысячам учителей, учеников и их родителей?
В четверг вечером практически всю Латвию охватила волна протестов. В самых крупных городах страны люди вышли на марш против реформы образования, которая фактически запрещает преподавание на русском языке в любой школе, даже для национальных меньшинств. Притом, что русскоязычное население — это почти половина Латвии, — там уже больше десяти лет на русском преподают только 40% предметов. Закон позволяет увольнять учителей, уличенных «в симпатиях к России». Были и совсем абсурдные случаи, когда руководство железной дороги оштрафовали за информационные табло на русском языке. А сейчас, получается, тысячи детей могут лишиться законного права на полноценное образование. О том, как прибалтийский антироссийский синдром возмутил даже Европу, репортаж корреспондента НТВ Андрея Храмцова.
Участники акции протеста хотят напомнить руководителям страны: они, как и все, платят налоги. У большинства из них паспорта граждан Латвии, а значит, они имеют право получить образование на том языке, который выберут сами. Гнев протестующих вызвала затеянная чиновниками школьная реформа среднего образования
Сейчас в русских школах большинство предметов уже и так преподается на латышском. Но в министерстве считают, что русского языка в системе образования не должно остаться вовсе. Причем объясняют это «обеспечением сохранения и развития культур разных народов», чего требует Евросоюз.
Елена Ведищева, директор средней школы в Риге: «У многих школ к сентябрю окажутся в дефиците не только учителя латышского языка, но и учителя, преподающие на латышском языке. Потому что их просто нет».
Надежда занималась предпринимательской деятельностью, но теперь работать некогда: приходится постоянно заниматься с дочерями и сыном. А иначе никак, ведь уже сейчас дети в школе не изучают предметы, а лишь переводят тексты с латышского. В итоге то, что раньше на русском языке проходили за неделю, теперь приходится изучать целый месяц.
Елена Ведищева: «Если я пойду работать, учить моих детей будет некому».
Подобная ситуация во всех трех балтийских республиках: везде русские школы закрываются, школьные программы урезаются. И, похоже, это уже заметили в Брюсселе. Депутатов латвийского парламента вызвали на ковер в Европарламент, чтобы выяснить истинные причины и цели проводимой реформы образования.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Участники акции протеста хотят напомнить руководителям страны: они, как и все, платят налоги. У большинства из них паспорта граждан Латвии, а значит, они имеют право получить образование на том языке, который выберут сами. Гнев протестующих вызвала затеянная чиновниками школьная реформа среднего образования
Сейчас в русских школах большинство предметов уже и так преподается на латышском. Но в министерстве считают, что русского языка в системе образования не должно остаться вовсе. Причем объясняют это «обеспечением сохранения и развития культур разных народов», чего требует Евросоюз.
Елена Ведищева, директор средней школы в Риге: «У многих школ к сентябрю окажутся в дефиците не только учителя латышского языка, но и учителя, преподающие на латышском языке. Потому что их просто нет».
Надежда занималась предпринимательской деятельностью, но теперь работать некогда: приходится постоянно заниматься с дочерями и сыном. А иначе никак, ведь уже сейчас дети в школе не изучают предметы, а лишь переводят тексты с латышского. В итоге то, что раньше на русском языке проходили за неделю, теперь приходится изучать целый месяц.
Елена Ведищева: «Если я пойду работать, учить моих детей будет некому».
Подобная ситуация во всех трех балтийских республиках: везде русские школы закрываются, школьные программы урезаются. И, похоже, это уже заметили в Брюсселе. Депутатов латвийского парламента вызвали на ковер в Европарламент, чтобы выяснить истинные причины и цели проводимой реформы образования.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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