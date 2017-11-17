В Волгограде ликвидировали масштабный пожар на складе лакокрасочных материалов

В МЧС сообщили, что безветренная погода препятствовала распространению дыма и вредных для здоровья продуктов горения от крупного пожара, который уже успешно ликвидирован.
В региональном управлении МЧС РФ сообщили, что пожар на складе лакокрасочных материалов в Волгограде полностью ликвидирован. Ведется разбор сгоревших конструкций.
Сообщение пресс-службы регионального главка МЧС: «В 23:11 четверга по московскому времени пожарные подразделения полностью ликвидировали пожар. Завершен разбор конструкций сгоревшего склада, разбор завалов продолжается. На данный момент погибших на месте пожара не обнаружено».
Информация о возгорании на складе на улице Ползунова в Дзержинском районе Волгограда поступила на пульт дежурного МЧС в четверг в 15:53. Пожар был локализован на площади около 1,6 тысячи квадратных метров спустя полтора часа. Сообщается об одной пострадавшей, которая госпитализирована в состоянии средней степени тяжести, пишет РИА Новости.
Специалисты передвижной пожарной лаборатории сообщили, что превышения уровня вредных веществ в воздухе не зафиксировано.
Сообщение пресс-службы регионального главка МЧС: «Была безветренная погода. Дым поднимался вверх и потом „уходил“. Запаха на самом месте пожара не ощущалось, сильного распространения дыма не было при данных погодных условиях».
Сообщение пресс-службы регионального главка МЧС: «В 23:11 четверга по московскому времени пожарные подразделения полностью ликвидировали пожар. Завершен разбор конструкций сгоревшего склада, разбор завалов продолжается. На данный момент погибших на месте пожара не обнаружено».
Информация о возгорании на складе на улице Ползунова в Дзержинском районе Волгограда поступила на пульт дежурного МЧС в четверг в 15:53. Пожар был локализован на площади около 1,6 тысячи квадратных метров спустя полтора часа. Сообщается об одной пострадавшей, которая госпитализирована в состоянии средней степени тяжести, пишет РИА Новости.
Специалисты передвижной пожарной лаборатории сообщили, что превышения уровня вредных веществ в воздухе не зафиксировано.
Сообщение пресс-службы регионального главка МЧС: «Была безветренная погода. Дым поднимался вверх и потом „уходил“. Запаха на самом месте пожара не ощущалось, сильного распространения дыма не было при данных погодных условиях».
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