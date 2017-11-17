Пентагон ретвитнул призыв к отставке Трампа, а потом передумал

Министерство обороны США в четверг случайно распространило в соцсетях сообщение с призывом к отставке президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Министерство обороны США в своем официальном аккаунте в сети микроблогов Twitter в четверг случайно распространило призыв к отставке президента Дональда Трампа. В аккаунте @DeptofDefense ненадолго появился ретвит сообщения пользователя @ProudResister, который призывал уйти в отставку президента США Дональда Трампа, а также сенатора-демократа Эла Франкена и кандидата в сенаторы от Алабамы Роя Мура, которых обвинили в домогательствах.
Сообщение пользователя @ProudResister: «Решение простое. Рой Мур: уходи из предвыборной гонки. Эл Франкен: увольняйся из конгресса. Дональд Трамп: уходи с президентского поста. Республиканцы — перестаньте представлять сексуальные атаки партийным вопросом. Это, как и ваше лицемерие — преступление».
Этот пост, столь «понравившийся» Минобороны США, имели возможность прочесть 5,3 миллиона подписчиков аккаунта пресс-службы Пентагона, прежде, чем твит был удален.
Пресс-секретарь Пентагона объяснила пояснила, что речь идет о случайной ошибке оператора пресс-службы.
Дана Уайт, официальный представитель Минобороны США: «Уполномоченный оператор официального аккаунта @DeptofDefense в Twitter по ошибке ретвитнул контент, который не одобрило бы министерство обороны. Оператор заметил эту ошибку и немедленно удалил ее».
Пользователи соцсетей в комментариях ехидно спрашивают, расстроена ли пресс-служба тем, что «впервые хоть кто-то в Минобороны сказал правду». И подмечают в комментариях, что столь курьезная и досадная для Пентагона ошибка произошла в тот же самый день, когда конгрессмены отправили на подпись президенту США проект оборонного бюджета на 2018 год.
Сообщение пользователя @ProudResister: «Решение простое. Рой Мур: уходи из предвыборной гонки. Эл Франкен: увольняйся из конгресса. Дональд Трамп: уходи с президентского поста. Республиканцы — перестаньте представлять сексуальные атаки партийным вопросом. Это, как и ваше лицемерие — преступление».
Этот пост, столь «понравившийся» Минобороны США, имели возможность прочесть 5,3 миллиона подписчиков аккаунта пресс-службы Пентагона, прежде, чем твит был удален.
Пресс-секретарь Пентагона объяснила пояснила, что речь идет о случайной ошибке оператора пресс-службы.
Дана Уайт, официальный представитель Минобороны США: «Уполномоченный оператор официального аккаунта @DeptofDefense в Twitter по ошибке ретвитнул контент, который не одобрило бы министерство обороны. Оператор заметил эту ошибку и немедленно удалил ее».
Are you upset that someone in the Pentagon was actually truthful?— Suzanne NMP McFly (@SNaomi1) 17 ноября 2017 г.
Пользователи соцсетей в комментариях ехидно спрашивают, расстроена ли пресс-служба тем, что «впервые хоть кто-то в Минобороны сказал правду». И подмечают в комментариях, что столь курьезная и досадная для Пентагона ошибка произошла в тот же самый день, когда конгрессмены отправили на подпись президенту США проект оборонного бюджета на 2018 год.
Комментарии