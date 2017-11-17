Звездный хореограф устроил мастер-класс участникам проекта «Ты супер! Танцы»

Михаил Кругликов ставил танцы для шоу Киркорова, Пугачёвой, Лолиты, Газманова. А теперь приехал с
мастер-классом к участникам проекта «Ты супер! Танцы» и поделился с ними творческим и жизненным опытом.
За время существования проекта «Ты супер! Танцы» в гости к участникам конкурса приходили десятки интересных людей. Это звезды кино и шоу-бизнеса, певцы и продюсеры. Но одной из самых запоминающихся для них стала встреча с хореографом Михаилом Кругликовым. Он сам долгое время жил в детском доме и потому даже не раздумывал над предложением встретиться с конкурсантами. На необычном мастер-классе побывала корреспондент НТВ Анастасия Пак.
Их объединяют не только танцы, но и это огромное, не по возрасту, одиночество в глазах.
Михаил Кругликов, хореограф: «В моей жизни я встретил абсолютно постороннего человека — мою тетушку. Я ее „тетушкой“ называю, потому что мы много лет вместе. Это она дала мне образование, увидела мои способности».
История Саши Сементиной так похожа на его собственную. С той только разницей, что она знает, как оказалась в детском доме.
Александра Сементина, участница проекта «Ты супер! Танцы»: «Мама при родах умерла, а папу по голове ударили камнем, и он в больнице умер».
Детдомовская девочка Саша пугливая, неуклюжая, с двойками почти по всем предметам. Но однажды в интернате открылся танцевальный кружок. Преподавательница сразу приметила Сашу и ее подругу. Сначала приглашала в гости, помогала с уроками, а потом забрала в свою семью.
Александра Сементина: «Я считаю приемную маму родной. Она за нас так взялась, так все сделала, нам построила жизнь».
Саша на репетициях выкладывается на все сто процентов и еще чуть-чуть. Михаил Кругликов свою дорогу в жизни тоже прокладывал тяжелым трудом. И, кажется, сегодня многие поняли, что мечта — сильнее обстоятельств.
Следующий выпуск проекта «Ты супер! Танцы» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 18 ноября, в 21:00.
Их объединяют не только танцы, но и это огромное, не по возрасту, одиночество в глазах.
Михаил Кругликов, хореограф: «В моей жизни я встретил абсолютно постороннего человека — мою тетушку. Я ее „тетушкой“ называю, потому что мы много лет вместе. Это она дала мне образование, увидела мои способности».
История Саши Сементиной так похожа на его собственную. С той только разницей, что она знает, как оказалась в детском доме.
Александра Сементина, участница проекта «Ты супер! Танцы»: «Мама при родах умерла, а папу по голове ударили камнем, и он в больнице умер».
Детдомовская девочка Саша пугливая, неуклюжая, с двойками почти по всем предметам. Но однажды в интернате открылся танцевальный кружок. Преподавательница сразу приметила Сашу и ее подругу. Сначала приглашала в гости, помогала с уроками, а потом забрала в свою семью.
Александра Сементина: «Я считаю приемную маму родной. Она за нас так взялась, так все сделала, нам построила жизнь».
Саша на репетициях выкладывается на все сто процентов и еще чуть-чуть. Михаил Кругликов свою дорогу в жизни тоже прокладывал тяжелым трудом. И, кажется, сегодня многие поняли, что мечта — сильнее обстоятельств.
Следующий выпуск проекта «Ты супер! Танцы» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 18 ноября, в 21:00.
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