МИД Швеции осудил поведение своего наблюдателя на выборах в России

Шведский парламентарий по имени Павел Гамов требовал оплатить ему в Москве выписку и услуги приглашенных в номер девушек с низкой социальной ответственностью. При этом Гамов пытался шантажировать Россию.
В Швеции разразился громкий скандал вокруг депутата местного парламента Павла Гамова. Примечательно, что у шведского народного избранника типично русские имя и фамилия: у него имеются русские корни.
Шумиха вокруг Гамова поднялась после его поездки в Россию. Он был в Москве в качестве наблюдателя на сентябрьских выборах. Но возмутила шведских политиков не сама поездка, а то, как вел себя депутат на исторической Родине. Он постоянно напивался, требовал к себе «девушек по вызову», приставал к собственной помощнице, да еще и пытался шантажировать российских представителей, отказавшихся оплатить его выпивку и женщин. Шведский депутат угрожал оклеветать выборы рассказами о якобы имевших место нарушениях.
Обо всех злоключениях Гамова в России написал шведский журналист Чанг Фрик, также работавший на выборах в России.
Чанг Фрик, журналист: «Это был огромный провал. Он вместо работы на выборах пил и вообще „был на другой планете“. Гамов вел себя как ребенок. И это было позорно, потому что он представлял Швецию. Глава МИД Швеции уже заявила, что это позор для всей Швеции. И что Россия правильно сделала, что не поддалась на его шантаж. Я сам был тогда в Москве и точно знаю, что придраться не к чему: все было очень профессионально. И с российской стороны было сделано все, чтобы выборы были прозрачными».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Шумиха вокруг Гамова поднялась после его поездки в Россию. Он был в Москве в качестве наблюдателя на сентябрьских выборах. Но возмутила шведских политиков не сама поездка, а то, как вел себя депутат на исторической Родине. Он постоянно напивался, требовал к себе «девушек по вызову», приставал к собственной помощнице, да еще и пытался шантажировать российских представителей, отказавшихся оплатить его выпивку и женщин. Шведский депутат угрожал оклеветать выборы рассказами о якобы имевших место нарушениях.
Обо всех злоключениях Гамова в России написал шведский журналист Чанг Фрик, также работавший на выборах в России.
Чанг Фрик, журналист: «Это был огромный провал. Он вместо работы на выборах пил и вообще „был на другой планете“. Гамов вел себя как ребенок. И это было позорно, потому что он представлял Швецию. Глава МИД Швеции уже заявила, что это позор для всей Швеции. И что Россия правильно сделала, что не поддалась на его шантаж. Я сам был тогда в Москве и точно знаю, что придраться не к чему: все было очень профессионально. И с российской стороны было сделано все, чтобы выборы были прозрачными».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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