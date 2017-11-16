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    В Подмосковье водитель насмерть сбил на «зебре» 4-летнюю девочку

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    В Подмосковье водитель насмерть сбил на «зебре» 4-летнюю девочку

    В Подмосковье водитель насмерть сбил на «зебре» <nobr>4-летнюю</nobr> девочку

    В Домодедовском районе Подмосковья автомобилист сбил бабушку и ее 4-летнюю внучку, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Ребенок погиб, пожилая женщина госпитализирована.

    В подмосковном главке МВД сообщили, что заведено уголовное дело в отношении водителя иномарки, который на пешеходном переходе в поселке Востряково Домодедовского района насмерть сбил четырехлетнюю девочку.

    Сообщение пресс-службы ГУ МВД по Московской области: «Водитель, 57-летний местный житель, управляя автомобилем Mitsubishi, совершил наезд на пешеходном переходе на четырехлетнюю девочку и ее 59-летнюю бабушку. В результате ДТП ребенок от полученных травм скончался на месте, а женщина была госпитализирована в медицинское учреждение с телесными повреждениями».

    В полиции сообщили, что в связи с гибелью ребенка в отношении водителя возбуждено уголовное дело. Водитель задержан, цитирует РИА Новости.

    Сообщение пресс-службы ГУ МВД по Московской области: «Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет».

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