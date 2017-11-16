Паутина-10
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Паутина-10

    Американка два раза за день выиграла в лотерею более $1 млн

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    • Фото: Michelle Shuffler / facebook.com
    Американка два раза за день выиграла в лотерею более $1 млн

    Американка два раза за день выиграла в лотерею более $1 млн

    Американка два раза за день выиграла в лотерею более $1 млн
  • Фото: Michelle Shuffler / facebook.com

    • Жительница штата Северная Каролина купила два лотерейных билета в один день, и оба оказались счастливыми: женщина выиграла более миллиона долларов.

    Жительница американского штата Северная Каролина Мишель Шаффлер за один день купила два лотерейных билета, и оба принесли ей выигрыш.

    Как рассказала сама женщина местному изданию The Charlotte Observer, первый билет она купила вместе с мужем, когда после покупки в магазине на заправке у них осталось немного денег. Выигрыш по этому билету составил 10 тысяч долларов.

    Вечером того же дня супруги решили купить еще один билет в другом магазине, и он тоже оказался счастливым. Выигрыш по этому билету составил уже миллион долларов.

    Издание отмечает, что это второй такой случай за три недели. Ранее другая жительница Северной Каролины выиграла в лотерею Diamond Dazzler такую же сумму, купив два билета в один день.

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