Американка два раза за день выиграла в лотерею более $1 млн

Жительница штата Северная Каролина купила два лотерейных билета в один день, и оба оказались счастливыми: женщина выиграла более миллиона долларов.
Жительница американского штата Северная Каролина Мишель Шаффлер за один день купила два лотерейных билета, и оба принесли ей выигрыш.
Как рассказала сама женщина местному изданию The Charlotte Observer, первый билет она купила вместе с мужем, когда после покупки в магазине на заправке у них осталось немного денег. Выигрыш по этому билету составил 10 тысяч долларов.
Вечером того же дня супруги решили купить еще один билет в другом магазине, и он тоже оказался счастливым. Выигрыш по этому билету составил уже миллион долларов.
Издание отмечает, что это второй такой случай за три недели. Ранее другая жительница Северной Каролины выиграла в лотерею Diamond Dazzler такую же сумму, купив два билета в один день.
Как рассказала сама женщина местному изданию The Charlotte Observer, первый билет она купила вместе с мужем, когда после покупки в магазине на заправке у них осталось немного денег. Выигрыш по этому билету составил 10 тысяч долларов.
Вечером того же дня супруги решили купить еще один билет в другом магазине, и он тоже оказался счастливым. Выигрыш по этому билету составил уже миллион долларов.
Издание отмечает, что это второй такой случай за три недели. Ранее другая жительница Северной Каролины выиграла в лотерею Diamond Dazzler такую же сумму, купив два билета в один день.
Комментарии