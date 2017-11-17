Как уголовники становятся правозащитниками: расследование НТВ

Кто делает из преступников узников совести? С какой целью это делается? И в чьих интересах работают такие «борцы за правду»? Ответы на эти и другие вопросы — в программе «ЧП. Расследование».
Организаторы пресс-конференции постарались собрать как можно больше журналистов — обещали свежую сенсацию. У микрофона бывшая заключенная, сидевшая за убийство, Татьяна Гаврилова. Горит желанием публично поквитаться с администрацией колонии, где отбывала наказание. Это уже не первая ее попытка свести счеты с пенитенциарной системой. После освобождения в 2014-м Гаврилова активно раздает интервью и пишет жалобы, каждый раз повторяя практически все слово в слово.
И сценарий этот написан небезызвестным защитником прав заключенных Львом Понамарёвым. Все так бы и закончилось в соответствии с заготовленным планом, если бы не внезапное появление бывшей сокамерницы Гавриловой. Сенсация действительно получилась. Правозащитник Пономарёв нервно спешит закончить с треском провалившееся мероприятие, пока не начались неудобные вопросы.
Кирилл Стрельников, эксперт: «Этим господам не нужна правда, им нужно было сделать так, чтобы показать, что Россия — это зло. Россия — это страна, где убивают заключенных пачками, и все, что не вписывается в эту канву, должно удаляться».
Исправительные учреждения, особенно, строгого режима, конечно, не санаторий. Учитывая контингент таких заведений, многие осужденные отбывают наказание за тяжкие преступления, надзор должен быть соответствующим. Однако, некоторые так называемые правозащитники, пытаясь выставить систему исполнения наказаний неким карательным органом, намеренно сгущают краски, и, как выясняется, не гнушаются даже подтасовкой фактов.
Профессия правозащитника полезна и необходима обществу. Даже по самой приблизительной статистике, во всем мире в помощи таких специалистов нуждается чуть ли не каждый двадцатый. Например, прямо сейчас четверть миллиарда детей в разных странах заняты рабским трудом. Однако некоторые «борцы за правду» своей миссией считают не защиту обиженных, а обогащение, славу и защиту откровенных преступников и террористов. Подробности — в выпуске программы «ЧП. Расследование».
И сценарий этот написан небезызвестным защитником прав заключенных Львом Понамарёвым. Все так бы и закончилось в соответствии с заготовленным планом, если бы не внезапное появление бывшей сокамерницы Гавриловой. Сенсация действительно получилась. Правозащитник Пономарёв нервно спешит закончить с треском провалившееся мероприятие, пока не начались неудобные вопросы.
Кирилл Стрельников, эксперт: «Этим господам не нужна правда, им нужно было сделать так, чтобы показать, что Россия — это зло. Россия — это страна, где убивают заключенных пачками, и все, что не вписывается в эту канву, должно удаляться».
Исправительные учреждения, особенно, строгого режима, конечно, не санаторий. Учитывая контингент таких заведений, многие осужденные отбывают наказание за тяжкие преступления, надзор должен быть соответствующим. Однако, некоторые так называемые правозащитники, пытаясь выставить систему исполнения наказаний неким карательным органом, намеренно сгущают краски, и, как выясняется, не гнушаются даже подтасовкой фактов.
Профессия правозащитника полезна и необходима обществу. Даже по самой приблизительной статистике, во всем мире в помощи таких специалистов нуждается чуть ли не каждый двадцатый. Например, прямо сейчас четверть миллиарда детей в разных странах заняты рабским трудом. Однако некоторые «борцы за правду» своей миссией считают не защиту обиженных, а обогащение, славу и защиту откровенных преступников и террористов. Подробности — в выпуске программы «ЧП. Расследование».
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