Прославленный хореограф Олег Виноградов празднует двойной юбилей в Петербурге

В БКЗ «Октябрьский» многочисленные ученики народного артиста поздравляют мастера с 80-летием . По-настоящему звездный концерт открыла художественная выставка, посвященная балету.

Легендарный хореограф Олег Виноградов собрал в Петербурге звезд мирового балета. В БКЗ «Октябрьский» проходит гала-концерт, посвященный юбилею мастера. В программе — работы коллег и учеников Виноградова.



На сцену выйдут ведущие солисты знаменитых театров России, США, Испании, Германии и Южной Кореи. За один вечер гости увидят фрагменты известных постановок, которые в свое время становились событиями в культурной жизни страны.



В этом году Олег Виноградов отмечает свое 80-летие и 60-летие творческой деятельности. За это время он создал более 30 постановок. Среди его работ — балеты «Ромео и Джульетта», «Горянка», «Ревизор», «Гусарская баллада», «Броненосец „Потёмкин“» и многие другие.



За это он был удостоен звания народного артиста СССР, становился лауреатом Государственной премии России и восьми международных премий. Гала-концерт Олега Виноградова включен в программу международного культурного форума.



Гала-концерт предварила выставка работ учеников художественного лицея им. Иогансона при Российской академии художеств. Лучшие работы, подготовленные учениками лицея в рамках проекта «Виват, балет!», украсили фойе БКЗ.