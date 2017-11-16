Начинающие гримеры провели выпускной в компании с Бульбой и Чаплиным

Сегодня учебный центр «Ленфильма» вручил дипломы свежеиспеченным ассистентам художника по гриму.
Чтобы получить заветную корочку студенткам соответствующих курсов пришлось за несколько месяцев освоить премудрости профессии под руководством Ксении Малкиной — основательницы петербургской школы пластического грима и спецэффектов.
В день экзамена педагог собственноручно зажгла, демонстрируя умение в считаные минуты воспроизвести из латекса и клея настоящий ожог третьей степени. Выпускницам на подготовку к решающему дефиле дали пять часов. За это время каждой девушке предстояло создать два образа.
Наибольшее впечатление на экзаменационную комиссию произвела Королева из «Хроник Нарнии». Автор работы призналась, что до прихода на «Ленфильм» имела диплом Академии госслужбы, а теперь мечтает поработать на съемочной площадке у Фёдора Бондарчука. Возможно, на это повлияла не только учеба, но и новая привычка смотреть кино ежедневно.
Интересно, что одна из семи выпускниц — гражданка Финляндии. Из Петербурга на Родину она увезет портфолио с собственноручно загримированным Мюнхгаузеном и рекомендации наставников. Как оказалось, именно ленинградскую школу грима особенно уважают за рубежом. Оценивая уровень наших специалистов не иначе как «Русский Голливуд».
В день экзамена педагог собственноручно зажгла, демонстрируя умение в считаные минуты воспроизвести из латекса и клея настоящий ожог третьей степени. Выпускницам на подготовку к решающему дефиле дали пять часов. За это время каждой девушке предстояло создать два образа.
Наибольшее впечатление на экзаменационную комиссию произвела Королева из «Хроник Нарнии». Автор работы призналась, что до прихода на «Ленфильм» имела диплом Академии госслужбы, а теперь мечтает поработать на съемочной площадке у Фёдора Бондарчука. Возможно, на это повлияла не только учеба, но и новая привычка смотреть кино ежедневно.
Интересно, что одна из семи выпускниц — гражданка Финляндии. Из Петербурга на Родину она увезет портфолио с собственноручно загримированным Мюнхгаузеном и рекомендации наставников. Как оказалось, именно ленинградскую школу грима особенно уважают за рубежом. Оценивая уровень наших специалистов не иначе как «Русский Голливуд».
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