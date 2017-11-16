В Петербурге представили лучшие фотографии «Невского времени»

«„Невское время“ — наше время» — так называется экспозиция, посвященная знаменитой газете и ее главному почитателю.

В Доме журналиста на Невском, 70 открылась выставка-посвящение Олегу Руднову — основателю и президенту Балтийской медиагруппы. В холдинг под его началом входила и газета «Невское время». В этом году изданию исполнилось бы 25 лет.



Лучшие работы с 2009 по 2015 годы из ежедневной газетной рубрики «Фототема» и послужили основой для экспозиции в память о руководителе. Олег Руднов в свое время дал путевку в жизнь многим репортерам и, по словам авторов из Гильдии фотожурналистов, по чьей инициативе и организована выставка, на работе всегда создавал условия, прежде всего, для творчества.



Андрей Чепакин, председатель Гильдии фотожурналистов: «Один из лучших начальников в моей жизни. Человек, который не вмешивался по частностям, по мелочам, давал работать. И вся его функция была — только помогать. Вот такой вот он был».



Многие кадры из «Невского времени», представленные на выставке, — лауреаты международных конкурсов. Так, работа Андрея Чепакина о заходе на посадку самолетов в Тихом океане неподалеку от острова Бали в свое время была признана самой экстремальной фотографией в мире.