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    Вице-губернатор раскритиковал подчиненных за каменные джунгли на юге Петербурга. Санкт-Петербург, Смольный, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВице-губернатор раскритиковал подчиненных за каменные джунгли на юге Петербурга

    Вице-губернатор раскритиковал подчиненных за каменные джунгли на юге Петербурга

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    Вице-губернатор раскритиковал подчиненных за каменные джунгли на юге Петербурга

    <nobr>Вице-губернатор</nobr> раскритиковал подчиненных за каменные джунгли на юге Петербурга

      Выездное совещание Игоря Албина прошло в поселке Ленсоветовский, где возводится жилой комплекс, но не хватает школ и котельной.

      Игорь Албин обвинил коллег в безволии. Вице-губернатор, курирующий строительный блок, сегодня раскритиковал чиновников за создание очередных каменных джунглей на юге Петербурга. Речь идет о возведении жилого квартала «Ленсоветовский» в Пушкинском районе.

      Обратившись к своей давней практике, Албин провел там выездное заседание. На нем также присутствовали застройщики и представители исполнительной власти. Особое внимание уделили и социальной инфраструктуре.

      Посетили так называемые проблемные объекты. Среди них оказалась одна из школ. Здание должны были ввести в эксплуатацию в следующем году. Но к работам застройщик до сих пор не приступил.

      На выездном заседании также говорили о строительстве новой котельной. По словам специалистов, мощностей двух имеющихся в жилом квартале уже не хватает. Возможно, под новые объекты будут забирать свободные земельные участки.

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