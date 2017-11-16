Вице-губернатор раскритиковал подчиненных за каменные джунгли на юге Петербурга

Выездное совещание Игоря Албина прошло в поселке Ленсоветовский, где возводится жилой комплекс, но не хватает школ и котельной.

Игорь Албин обвинил коллег в безволии. Вице-губернатор, курирующий строительный блок, сегодня раскритиковал чиновников за создание очередных каменных джунглей на юге Петербурга. Речь идет о возведении жилого квартала «Ленсоветовский» в Пушкинском районе.



Обратившись к своей давней практике, Албин провел там выездное заседание. На нем также присутствовали застройщики и представители исполнительной власти. Особое внимание уделили и социальной инфраструктуре.



Посетили так называемые проблемные объекты. Среди них оказалась одна из школ. Здание должны были ввести в эксплуатацию в следующем году. Но к работам застройщик до сих пор не приступил.



На выездном заседании также говорили о строительстве новой котельной. По словам специалистов, мощностей двух имеющихся в жилом квартале уже не хватает. Возможно, под новые объекты будут забирать свободные земельные участки.