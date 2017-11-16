Антимонопольщики разбираются с передачей Сампсониевского собора РПЦ

Петербургское управление ФАС выясняет, кому и как был передан Сампсониевский собор.
Сегодня спустя 8 месяцев после того, как здание перешло в пользование церкви, стало известно о возможных нарушениях. С заявлением в Смольный обратилась Санкт-Петербургская епархия. Однако договор о передаче комплекса был заключен с другим юридическим лицом, а именно приходом Сампсониевского собора.
По мнению представителей ФАС, в действиях петербургских чиновников могут быть признаки нарушения закона о защите конкуренции. Время и место рассмотрения антимонопольного дела будет назначено в ближайшее время.
По мнению представителей ФАС, в действиях петербургских чиновников могут быть признаки нарушения закона о защите конкуренции. Время и место рассмотрения антимонопольного дела будет назначено в ближайшее время.
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