В Москве открыли самую мощную в России газозаправочную станцию

«Газпром» открыл в Москве самую мощную в России газозаправочную станцию. В церемонии участвовали председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков и мэр Москвы Сергей Собянин.

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Газпром

Москва

За день новая заправочная станция может обслужить до двух тысяч автомобилей. Сейчас московские власти делают ставку на экологически чистый газ и планируют увеличить число автобусов на газовых двигателях. Для «Газпрома» такие заправки также являются стратегическим направлением, компания откроет новые заправки не только в Москве, но и во всех городах, которые будут принимать чемпионат мира по футболу.



Виктор Зубков, председатель совета директоров «Газпрома»: «Мы гарантируем. что во всех городах, которые буду принимать ЧМ по футболу 2018, мы готовы все автобусы заправлять газом — это экологично, выгодно, дешевле».