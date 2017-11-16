Путин призвал сообща бороться с туберкулезом

Москва на несколько дней стала мировым центром по борьбе с одним из самых опасных заболеваний — туберкулезом. Открылась первая Глобальная конференция ВОЗ по борьбе с этой болезнью. В ней участвуют почти двести стран.
Если в столице смертность от туберкулеза удалось снизить почти в четыре раза, то во многих регионах проблемы остаются, хотя по эффективности борьбы с этой болезнью Россия занимает первое место в мире. Перенимать российский опыт в Москву приехали министры здравоохранения и специалисты из 194-х стран.
С начала нулевых удалось спасти жизни почти 50 миллионам человек во всем мире. И стратегия по борьбе с туберкулезом предполагает, что к 2030 году смертность будет единичной. Но каких усилий это будет стоить?
Бремя туберкулеза — так емко и так точно характеризуют распространение болезни и трудности борьбы с ней участники первой Глобальной противотуберкулезной конференции ВОЗ. Участники конференции говорят, что джина выпустили из пробирки в начале 90-х. Когда казалось, что туберкулез уже побежден, но он затаился. Когда казалось, что лекарство по борьбе с ним было найдено, в мировом здравоохранении случился кризис, вызванный туберкулезом с лекарственной устойчивостью. Сегодня в каждой десятой смерти на планете так или иначе виноват туберкулез — таковы неутешительные данные ВОЗ.
Владимир Путин, выступая на пленарном заседании, сказал, что ему страшно даже представить, что сколько людей инфицированы туберкулезом. По словам президента, сегодня необходимо консолидировать усилия государств. В России победа над болезнью включена в стратегию устойчивого развития и входит в число в государственных приоритетов.
Владимир Путин, президент РФ: «Эта болезнь уносит больше жизней, чем любая другая инфекция, от нее не застрахован никто, в том числе жители благополучных государств с высокими стандартами жизни и качественной медициной. К этому нужно добавить прямые и косвенные социально-экономические потери от распространения туберкулеза. Все это не может не вызывать самую серьезную озабоченность как на национальном, так и на международном уровне».
Шаги, которые необходимо делать на государственном уровне, президент обсудил с гендиректором ВОЗ и заместителем генерального секретаря ООН. Декларация, которую примут в Москве, ляжет в основу глобальной стратегии борьбы. Ее страны ООН будут обсуждать в следующем году, передает корреспондент НТВ Алексей Прокин.
С начала нулевых удалось спасти жизни почти 50 миллионам человек во всем мире. И стратегия по борьбе с туберкулезом предполагает, что к 2030 году смертность будет единичной. Но каких усилий это будет стоить?
Бремя туберкулеза — так емко и так точно характеризуют распространение болезни и трудности борьбы с ней участники первой Глобальной противотуберкулезной конференции ВОЗ. Участники конференции говорят, что джина выпустили из пробирки в начале 90-х. Когда казалось, что туберкулез уже побежден, но он затаился. Когда казалось, что лекарство по борьбе с ним было найдено, в мировом здравоохранении случился кризис, вызванный туберкулезом с лекарственной устойчивостью. Сегодня в каждой десятой смерти на планете так или иначе виноват туберкулез — таковы неутешительные данные ВОЗ.
Владимир Путин, выступая на пленарном заседании, сказал, что ему страшно даже представить, что сколько людей инфицированы туберкулезом. По словам президента, сегодня необходимо консолидировать усилия государств. В России победа над болезнью включена в стратегию устойчивого развития и входит в число в государственных приоритетов.
Владимир Путин, президент РФ: «Эта болезнь уносит больше жизней, чем любая другая инфекция, от нее не застрахован никто, в том числе жители благополучных государств с высокими стандартами жизни и качественной медициной. К этому нужно добавить прямые и косвенные социально-экономические потери от распространения туберкулеза. Все это не может не вызывать самую серьезную озабоченность как на национальном, так и на международном уровне».
Шаги, которые необходимо делать на государственном уровне, президент обсудил с гендиректором ВОЗ и заместителем генерального секретаря ООН. Декларация, которую примут в Москве, ляжет в основу глобальной стратегии борьбы. Ее страны ООН будут обсуждать в следующем году, передает корреспондент НТВ Алексей Прокин.
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