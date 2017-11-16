Захарова прокомментировала денежные переводы МИД с пометкой «на выборы»

Новый российский закон о
СМИ-иноагентах стал вынужденным ответом на репрессивные меры в отношении российских СМИ, в первую очередь RT, заявила сегодня на брифинге официальный представить МИД Мария Захарова.
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По словам Марии Захаровой, задачи заблокировать работу иностранных СМИ (в том числе CNN) не ставится, главное — чтобы информация, касающаяся официальной позиции России, предоставлялась объективно. В качестве очередного примера искаженной информации о России она привела публикацию новостного портала BuzzFeed, написавшего о расследовании неких «подозрительных» денежных переводов МИД в российские посольства по всему миру с пометкой «на финансирование избирательной кампании 2016 года». Американцы сделали вывод, что так Россия вмешивалась в их выборы.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Эти деньги, которые передавались из центра загранучреждений, действительно шли по статье „проведение выборов“. 18 сентября 2016 года проходили выборы в Госдуму РФ. За рубежом было открыто более 350 избирательных участков, о чем мы официально говорили до проведения выборов. Для того чтобы открыть более 350 участков в более 140 странах, нужны деньги. А разве это происходит как-то по-другому?»
По словам Захаровой, в Москве возмущены тем, что американские спецслужбы передают в СМИ данные о российских банковских транзакциях. Это грубое нарушение не только тайны банковской информации, но и неприкосновенности счетов посольства России. Захарова призвала американские власти «перестать играть в подобные игры и вернуться к нормальному ответственному дипломатическому общению».
Ранее Минюст РФ направил девяти СМИ уведомления о возможном признании их иностранными агентами. Письма должны были получить издания «Голос Америки», «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии», «Сибирь.Реалии», региональный проект «IdeLРеалии», телеканал «Настоящее Время», «Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС)», татаро-башкирская служба «Радио Свобода» (Azatliq Radiosi), проект «Фактограф».
Напомним, накануне, 15 ноября, Госдума в окончательном чтении приняла поправки в закон «Об информации», которые должны стать зеркальным ответом США на притеснения российских СМИ. Поправки обязывают зарубежные издания в России регистрироваться в качестве иностранных агентов.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Эти деньги, которые передавались из центра загранучреждений, действительно шли по статье „проведение выборов“. 18 сентября 2016 года проходили выборы в Госдуму РФ. За рубежом было открыто более 350 избирательных участков, о чем мы официально говорили до проведения выборов. Для того чтобы открыть более 350 участков в более 140 странах, нужны деньги. А разве это происходит как-то по-другому?»
По словам Захаровой, в Москве возмущены тем, что американские спецслужбы передают в СМИ данные о российских банковских транзакциях. Это грубое нарушение не только тайны банковской информации, но и неприкосновенности счетов посольства России. Захарова призвала американские власти «перестать играть в подобные игры и вернуться к нормальному ответственному дипломатическому общению».
Ранее Минюст РФ направил девяти СМИ уведомления о возможном признании их иностранными агентами. Письма должны были получить издания «Голос Америки», «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии», «Сибирь.Реалии», региональный проект «IdeLРеалии», телеканал «Настоящее Время», «Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС)», татаро-башкирская служба «Радио Свобода» (Azatliq Radiosi), проект «Фактограф».
Напомним, накануне, 15 ноября, Госдума в окончательном чтении приняла поправки в закон «Об информации», которые должны стать зеркальным ответом США на притеснения российских СМИ. Поправки обязывают зарубежные издания в России регистрироваться в качестве иностранных агентов.
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