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Паутина-10
    Захарова прокомментировала денежные переводы МИД с пометкой «на выборы». журналистика, СМИ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗахарова прокомментировала денежные переводы МИД с пометкой «на выборы»

    Захарова прокомментировала денежные переводы МИД с пометкой «на выборы»

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    Захарова прокомментировала денежные переводы МИД с пометкой «на выборы»

    Захарова прокомментировала денежные переводы МИД с пометкой «на выборы»

    Захарова прокомментировала денежные переводы МИД с пометкой «на выборы»

      Новый российский закон о СМИ-иноагентах стал вынужденным ответом на репрессивные меры в отношении российских СМИ, в первую очередь RT, заявила сегодня на брифинге официальный представить МИД Мария Захарова.

      По словам Марии Захаровой, задачи заблокировать работу иностранных СМИ (в том числе CNN) не ставится, главное — чтобы информация, касающаяся официальной позиции России, предоставлялась объективно. В качестве очередного примера искаженной информации о России она привела публикацию новостного портала BuzzFeed, написавшего о расследовании неких «подозрительных» денежных переводов МИД в российские посольства по всему миру с пометкой «на финансирование избирательной кампании 2016 года». Американцы сделали вывод, что так Россия вмешивалась в их выборы.

      Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Эти деньги, которые передавались из центра загранучреждений, действительно шли по статье „проведение выборов“. 18 сентября 2016 года проходили выборы в Госдуму РФ. За рубежом было открыто более 350 избирательных участков, о чем мы официально говорили до проведения выборов. Для того чтобы открыть более 350 участков в более 140 странах, нужны деньги. А разве это происходит как-то по-другому?»

      По словам Захаровой, в Москве возмущены тем, что американские спецслужбы передают в СМИ данные о российских банковских транзакциях. Это грубое нарушение не только тайны банковской информации, но и неприкосновенности счетов посольства России. Захарова призвала американские власти «перестать играть в подобные игры и вернуться к нормальному ответственному дипломатическому общению».

      смотретьМинюст РФ назвал СМИ, которые могут быть признаны иностранными агентами
      Минюст РФ назвал СМИ, которые могут быть признаны иностранными агентами
      Ранее Минюст РФ направил девяти СМИ уведомления о возможном признании их иностранными агентами. Письма должны были получить издания «Голос Америки», «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии», «Сибирь.Реалии», региональный проект «IdeLРеалии», телеканал «Настоящее Время», «Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС)», татаро-башкирская служба «Радио Свобода» (Azatliq Radiosi), проект «Фактограф».

      Напомним, накануне, 15 ноября, Госдума в окончательном чтении приняла поправки в закон «Об информации», которые должны стать зеркальным ответом США на притеснения российских СМИ. Поправки обязывают зарубежные издания в России регистрироваться в качестве иностранных агентов.

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